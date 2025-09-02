Sonic Racing: CrossWorlds – SEGA kündigt spielbare Demo für September an

Die Testphase am vergangenen Wochenende hat gezeigt: Das Interesse an Sonic Racing: CrossWorlds ist da, die Server waren ordentlich gefüllt. Doch SEGA belässt es nicht bei diesem kurzen Vorgeschmack. Noch vor dem Release Ende September bekommen Fans eine weitere Möglichkeit, das neue Fun-Racer-Projekt auszuprobieren, diesmal mit Fokus auf den Einzelspieler.

Von Multiplayer-Test zur Solo-Erfahrung

Während der Open Network Test stand der Online-Modus im Mittelpunkt. Spieler konnten erste Runden drehen und sich einen Eindruck vom technischen Grundgerüst machen. Die nun angekündigte Demo-Version soll dagegen stärker auf klassische Solo-Inhalte setzen, inkl. Kampagne, Zeitrennen und erste Charakteranpassungen. Ein konkretes Datum fehlt noch, aber SEGA spricht von einer Veröffentlichung Mitte September. Damit landet die Demo nur wenige Tage vor dem offiziellen Launch – und bietet vielleicht genau den richtigen Anreiz, um noch unentschlossene Spieler abzuholen.

Der volle Release von Sonic Racing: CrossWorlds ist für den 25. September 2025. Inhaltlich setzt SEGA auf ein breites Roster bekannter Sonic-Charaktere, das nach Launch kontinuierlich erweitert werden soll. Geplant sind Figuren aus anderen SEGA-Franchises wie Persona 5 oderYakuza: Like a Dragon. Auch Gastauftritte wie Minecraft sind bestätigt. Alle Zusatzcharaktere sollen zudem kostenlos spielbar sein, eine Ansage, die in Zeiten von Season Passes und Mikrotransaktionen durchaus auffällt.

Musik als Herzstück des Spiels

Parallel dazu hat SEGA ein neues OST-Video veröffentlicht, das frische Remixes für mehrere Strecken zeigt. Mit dabei: White Cave, Sand Road, Holoska, Hidden World und Kronos Island. Hinter den Mixes stehen Artists wie Laur, RIOT, ZARDONIC, Aiobahn, Tomoya Ohtani und Camellia. Produziert von Kanon Oguni soll die Musik nicht nur den Rennalltag untermalen, sondern die unterschiedlichen CrossWorlds-Settings akustisch erlebbar machen. Für ein Rennspiel, das stark auf Atmosphäre setzt, ist dieser Soundtrack fast genauso entscheidend wie die Fahrphysik.

Die zusätzliche Demo macht strategisch Sinn. Wer den Online-Test verpasst hat oder keinen Bezug zum Multiplayer hat, bekommt nun die Gelegenheit, das Spiel im eigenen Tempo zu erleben. Für SEGA ist es außerdem eine Chance, letzte Balancing-Fehler im Solo-Modus zu identifizieren. Bleibt die Frage: Kann Sonic Racing: CrossWorlds auch langfristig mit Genregrößen wie Mario Kart mithalten, oder punktet es eher als Fanservice-Projekt mit Crossover-Charme?