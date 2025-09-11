Sonic Racing: CrossWorlds – Singleplayer-Demo startet nächste Woche

Sega gibt weitere Details zur Singleplayer-Demo von Sonic Racing: CrossWorlds bekannt. Nachdem der offene Netzwerktest in den letzten Wochen einige Fans begeistert hat, können nun auch Spieler ohne Online-Zugang in die Welt von Sonic und seinen Freunden eintauchen. Ab dem 17. September 2025 öffnet die Demo ihre virtuellen Tore, zumindest für aktuelle Konsolen und PC-Plattformen.

Weltweite Verfügbarkeit und Plattformen

Die Single-Demo wird kostenlos für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store und Nintendo Switch zur Verfügung stehen. Wer noch auf der PlayStation 4 oder Xbox One spielt, geht leider leer aus. Die Demo startet weltweit zu festen Zeiten, um eine koordinierte Veröffentlichung zu ermöglichen:

Vereinigte Staaten (PST): Dienstag, 16. September, 21:00 Uhr

Dienstag, 16. September, 21:00 Uhr Vereinigte Staaten (EST): Mittwoch, 17. September, 00:00 Uhr

Mittwoch, 17. September, 00:00 Uhr Deutschland (MESZ): Mittwoch, 17. September, 06:00 Uhr

Mittwoch, 17. September, 06:00 Uhr Japan (JST): Mittwoch, 17. September, 13:00 Uhr

Damit richtet sich Sega eindeutig an die Spieler der aktuellen Konsolengeneration, während ältere Plattformen außen vor bleiben. Für Fans, die den Online-Test verpasst haben, ist das eine gute Gelegenheit, das Gameplay selbst auszuprobieren.

Was die Demo bietet

Sega hat bisher nur begrenzte Details zum Umfang der Singleplayer-Demo veröffentlicht. Klar ist, dass man gegen Sonic, Tails, Knuckles und weitere Charaktere antreten kann. Ob die Demo die volle Bandbreite an Strecken oder Spielmodi bietet, ist noch unklar – Sega hält hier offenbar bewusst ein paar Überraschungen zurück. So können neue Spieler die Mechaniken kennenlernen, ohne gleich vom vollen Umfang überfordert zu werden.

Aus meiner Sicht wird diese Demo entscheidend sein, um die Community für die Veröffentlichung am 25. September 2025 heiß zu machen. Besonders interessant wird sein, wie das Balancing zwischen den Charakteren wirkt und ob die Streckendesigns langfristig motivieren.

Abschließend bleibt die Frage: Kann Sega mit der Singleplayer-Demo genug Spannung erzeugen, um die Community bis zum Release am 25. September zu halten? Spieler, die einen schnellen Einstieg suchen, bekommen mit Sicherheit ein solides Erlebnis – die Antwort auf das große Ganze wird sich allerdings erst beim finalen Spiel zeigen.