Sonic Rangers – Leak zum neuen Ableger

Neben Sonic Colors: Ultimate hatte SEGA am gestrigen Donnerstag auch ein brandneues Sonic-Spiel angekündigt, das 2022 erscheint. Ein Leak verrät hier womöglich schon den finalen Namen.

So lautet der Titel Sonic Rangers und wird intern für Assets etc. genutzt. Auch in einer Pressemitteilung wird dieser Name erwähnt, fand den Weg jedoch nicht in die finale Fassung. Denkbar wäre, dass SEGA den Namen erst zu einem späteren Zeitpunkt enthüllen wird.

In der offiziellen Version heißt es bislang nur:

„Neues Spiel des Sonic Teams: Macht euch bereit für eine neue Reise im nächsten Sonic-Flaggschiff von Sonic Team, dem Team, das Sonic Generations und Sonic Forces entwickelt hat.“

Via 4Chan sind zudem potenzielle erste Details durchgesickert, wonach Voice Actor oger Craig Smith für das Spiel zurückkehren wird. Außerdem ist da die Rede von einem Open-World-Spiel, in der man überall Plattform-Herausforderungen und Puzzles lösen muss. Ebenso soll hier RPG-Elemente vertreten sein, darunter XP, Austiege, Fähigkeiten wie der Spincycle und Skill Trees. In der Spielwelt trifft man zudem immer wieder auf größere Bosse, um über diese an den Final Boss zu gelangen. Bestätigt sind diese Infos jedoch nicht.

Bis es soweit ist, muss man sich ohnehin noch etwas gedulden, da der Release erst für 2022 angesetzt wurde. Bis dahin darf man sich allerdings noch auf jede Menge Sonic-Stuff freuen, darunter die kommende Netflix-Animationsserie Sonic Prime, ein Live-Orchester-Event am 23. Juni, diverse Crossover-Auftritte, darunter in Judgment 2 und Two Point Hospital, und vieles mehr.

SEGA hat zur Feier des 30-jährigen Jubiläums außerdem eine Reihe von Merch-Artikeln enthüllt, an denen sich Sonic-Fans noch viele Jahre lang erfreuen können. So wird man das ganze Jahr über mit einer Reihe von Partnern zusammenarbeiten, um brandneue Sonic-Produkte zu entwickeln, darunter aufregende Artikel wie ein Riesen-Eggman-Roboter-Spielset von JAKKS Pacific Inc. und eine farbige Sonic-Enzyklopädie im Hardcover von Dark Horse.

Als Teil der 30-Jahr-Feier von Sonic wird IDW ein spezielles 80-seitiges Comicbuch im Superformat veröffentlichen, das drei Geschichten von bunten Helden und heimtückischen Schurken enthält. Gedenkmünzen zum 30. Geburtstag in Gold und Silber werden dieses Jahr bei APMEX erhältlich sein.