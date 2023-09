Sonic Superstars – Battle Mode Stages & Story-Prolog vorgestellt

Außerdem hat das Sonic-Team das neue Animationsvideo „Sonic Superstars: Trio of Trouble“ veröffentlicht, das Dr. Eggman, Fang the Hunter und dem Neuzugang Trip in einer Geschichte folgt, die vor „Sonic Superstars“ spielt. Dieser Prolog ist Fangs Debüt in einem Zeichentrickfilm.

In Online-Kämpfen kann man auch Medaillen gewinnen und diese im Shop ausgeben, um Teile für seinen Metal Fighter zu kaufen. Im Laufe des Spiels lassen sich so verschiedene Arten von Teilen kaufen, aber der Austausch von Teilen verändert nicht die Fähigkeiten des Metal Fighters.

Die Kampfmodus-Funktion erlaubt es Spielern, online gegen bis zu acht Spieler oder lokal gegen bis zu vier Spieler in einer Vielzahl von Rennen, Überlebensstages und mehr anzutreten. Dabei übernehmen sie die Kontroller über einen Metal Fighter, können ihn nach Belieben anpassen und in bis zu drei Runden auf ausgewählten Kampfstages gegeneinander antreten:

In neuen Videos stellt SEGA heute die Battle Mode Stages und den Story-Prolog in Sonic Superstars vor, der die Wartezeit auf den Release verkürzt.

