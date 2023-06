Sonic Superstars: Neuankündigung und Gameplay-Eindrücke

Der allseits beliebte Igel hat mal wieder seine neusten Schuhe ausgepackt und präsentiert sich in einem neuen Look, inklusive neuer Fähigkeiten dank der Chaos Emeralds, trifft aber auch auf bekannte Regionen und neue Gebiete. All das kann man mit seinen Freunden erkunden, um Dr. Eggman das Handwerk zu legen. Sonic, Knuckles, Tails und Amy Rose sehen im direkt mitgelieferten ersten Gameplay schon sehr gut aus und machen Lust auf mehr.

