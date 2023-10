Sonic Superstars rast los, Launch-Trailer feiert das neue 2D-Abenteuer

Sonic und seine Freunde müssen den bösen Dr. Eggman und Sonics Erzfeind Fang davon abhalten, ihren teuflischen Plan, die riesigen Tiere der Insel in Badniks zu verwandeln, in die Tat umzusetzen, bevor es zu spät ist.

Während Sonic Frontiers ein gewagtes Experiment in die 3D-Welt war, kehrt SEGA mit Sonic Superstars in das klassische 2D-Format zurück. Der Launch-Trailer feiert dies mit weiteren Eindrücken. In diesem Hochgeschwindigkeits-Plattformer erleben Sonic, Tails, Knuckles und Amy ein noch nie dagewesenes Abenteuer.

