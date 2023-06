Sonic Superstars x LEGO setzt auf witziges Crossover

In diesem Jahr schickt SEGA mit Sonic Superstars einen weiteren Ableger ins Rennen, die sich mit LEGO für ein witziges Crossover zusammengetan haben. Die Stars des Spiels werden darin in LEGO-Figuren verwandelt und sorgen somit für einen ungewohnt frischen Look.

Das schließt nicht nur Sonic ein, sondern auch neue Variante von Tails, Knuckles und Amy. Als besonderes Highlight haben sich Sonic und LEGO für einen spannenden Inhalt zum Herunterladen zusammengetan, bei dem Fans den Blue Blur bald in Form eines Steins mit einem kostenlosen LEGO Sonic-Skin erhalten. Diejenigen, die Sonic Superstars außerdem vorbestellen, erhalten zudem Zugang zu einem speziellen Skin, der Eggman in LEGO Eggman verwandelt.

Einen ersten Blick auf das Sonic und LEGO Crossover liefert der Trailer weiterhin unten.

Sonic Superstars Release im Oktober?

Sonic Superstars erscheint laut SEGA in diesem Herbst, mehrere Händler geben inzwischen aber ein Release-Datum am 17. Oktober an, auch wenn das noch offiziell bestätigt werden muss.

Sonic und seine Freunde beginnen darin ihre Reise auf den wunderschönen North Star Islands, einem mystischen Ort mit völlig neuen Umgebungen und Schauplatz einer spannenden neuen Geschichte.

Dort erwarten sie gigantische Kreaturen, aufregende Abenteuer und die bösen Pläne von Dr. Eggman, die nun durch das Sammeln von Chaos Emeralds Emerald-Kräfte erlangen können.

Dahinter steht ein klassischer 2D-Plattformer, der für die aktuelle Plattformen völlig neu überdacht wurde und neue Zonen, Musik, Gameplay und moderne UHD-Optik bietet, die nur duch die 3D-Grafik möglich sind. . Sonics Steuerung und seine Bewegung in der Spielwelt fühlen sich dennoch vertraut an und werden erfahrene und neue Fans gleichermaßen begeistern.

Sonic Superstars bietet au0erdem einen lokalen Koop-Modus für 4 Spieler, so dass Fans die ganze Geschichte alleine oder mit Freunden erleben können.