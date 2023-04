Sony arbeitet an „unangekündigter“ Hardware – PS5 Pro?

Abgesehen davon verweist der Insider im gleichen Stream noch einmal auf die PS5 Pro, dessen Launch er in 2024 erwartet. Erste Entwickler sollen bereits entsprechende DevKits besitzen und man wird schon sehr bald (in den kommenden Monaten) mehr dazu erfahren. Hier hofft man auf entsprechende Leaks von jenen, die ein solches DevKit besitzen.

Dass Sony bereit für Experimente ist, ist durchaus bekannt. So wird derzeit auch ein spezieller Controller für Spieler mit Handicaps entwickelt. In der Vergangenheit gab es zudem diverses Zubehör, das nicht jeder anbieten würde, darunter der Aim Controller oder die PlayStation Cameras.

Da sich Henderson aber auf etwas bezieht, über das noch nie großartig gesprochen wurde, könnte man all das theoretisch schon wieder ausschließen. Zudem stellt er sich die Frage: „Was würde die Konkurrenz davon halten?“. Das klingt durchaus nach etwas sehr Ungewöhnlichem, das es so vielleicht noch gar nicht gab?

What do you think?