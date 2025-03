Sony bastelt an KI-Charakteren für die PlayStation – Zukunftsvision oder Albtraum?

Noch ist das KI-Experiment mit Aloy nur eine interne Machbarkeitsstudie. Doch die Tatsache, dass Sony bereits seit über einem Jahr an dieser Technologie arbeitet und sie intern auf der Sony Technology Exchange Fair präsentierte, zeigt: Das Thema wird ernst genommen. Ob KI-gesteuerte Charaktere die Zukunft der PlayStation prägen oder als kuriose Tech-Demos in Vergessenheit geraten, bleibt abzuwarten.

Die Vorstellung, dass Charaktere wie Aloy auf natürliche Weise mit Spielern interagieren, mag auf den ersten Blick faszinierend wirken. Doch es gibt auch kritische Fragen: Was passiert mit Synchronsprechern, wenn KI ihre Stimmen und Emotionen täuschend echt simulieren kann? Und macht es überhaupt Sinn, in einem Spiel wie Horizon Forbidden West mit Aloy zu sprechen, wenn man sie eigentlich selbst spielt?

Sony wagt sich mit Künstlicher Intelligenz in neue Gefilde und testet aktuell eine KI-gesteuerte Version von Aloy, der Heldin aus Horizon Forbidden West. Dies geht aus einem durchgesickerten internen Video hervor, das von einem anonymen Informanten an The Verge weitergegeben wurde. Die Technologie könnte das Spielerlebnis revolutionieren – oder für hitzige Diskussionen sorgen.

