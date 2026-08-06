Sony baut globale Werbeinfrastruktur für PlayStation auf

Sony rekrutiert Führungskräfte für eine neue globale Werbeorganisation innerhalb des PlayStation-Ökosystems. Stellenausschreibungen von Juli 2026 belegen den Aufbau eigener Ad-Tech- und Vertriebsstrukturen für Programmatic, CTV und In-Game-Monetarisierung.

SIE Media Solutions und die Jobprofile

Sony Interactive Entertainment besetzt Schlüsselpositionen für das Team „SIE Media Solutions“ an den Standorten San Mateo, London und Tokio. Gesucht wird unter anderem ein Global Director für Client Partnerships zur Steuerung weltweiter Werbestrategien über Programmatic Advertising, CTV und FAST-Streaming.

Parallel verlangt die Stelle des Director for Ad Operations and Technology in San Mateo den Aufbau eines globalen Ad-Serving- und Targeting-Ökosystems inklusive Datenaktivierung. Sony baut keine lokale Testabteilung auf. Das ist die Vorbereitung einer globalen Skalierung.

Drei Fehlversuche in der PlayStation-Historie

Der Vorstoß zur Monetarisierung von Spielzeiten über Werbekunden ist bei Sony der vierte Anlauf seit 2008. Damals scheiterte das Unternehmen an dynamischer In-Game-Werbung auf der PlayStation 3 sowie an der kommerziellen Auswertung der virtuellen Welt PlayStation Home.

Ein 2022 entwickeltes Marktplatzsystem für Spielewerbung schaffte ebenfalls nicht den Durchbruch zur dauerhaften Einnahmequelle. Die Monetarisierungsmodelle basierten bisher primär auf Hardware-Verkäufen und PlayStation Plus-Abonnements. Das reicht nicht mehr.

Wirtschaftlicher Druck und Konkurrenzvergleich

Steigende Entwicklungskosten und stagnierendes Nutzerwachstum bei Abonnement-Diensten zwingen Konsolenhersteller zum Handeln. Microsoft streicht Stellen im Xbox-Segment und baut Werbenetzwerke aus, während Electronic Arts Werbeeinnahmen zur Deckung von Produktionskosten fordert.

Branchenanalysen von eMarketer belegen, dass Gaming in den USA in etwa die gleiche Bildschirmnutzungsdauer wie Social Video generiert, jedoch 2026 nur rund 2,4 Prozent der digitalen Werbeausgaben auf sich vereint. Diese Lücke soll die neue Werbesparte schließen. Der Markt fordert neue Erlösmodelle.

Für Spieler bedeutet dieser Infrastrukturaufbau mittelfristig eine stärkere Präsenz werblicher Formate im Systemmenü und im PSN-Netzwerk. Entscheidend wird sein, ob Sony die Werbeeinblendungen auf Menüflächen beschränkt oder direkt in Spiele integriert. Die Technik wird aufgebaut. Die Ausspielung folgt.