Sony beendet Support von Twitter (X) auf PS5 & PS4

Die weitere Entwicklung von Twitter (X) dürfte damit spannend bleiben und wie lange sich das soziale Netzwerk noch halten kann. Seit der Übernahme hat das Unternehmen dahinter massiv an Wert verloren und zahlreiche User mit seinen Entscheidungen abgeschreckt. Man selbst glaubt noch an eine große Zukunft, wie kürzlich erst festgehalten. Dazu gehört aber auch, dass jeder für den Dienst zukünftig zahlen soll.

What do you think?