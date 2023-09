Sony beendet Zusammenarbeit mit Gaming Heads, sämtliches Merchandise wird vernichtet

In einer nur schwer nachvollziehbaren Entscheidung hat Sony die Zusammenarbeit mit Gaming Heads beendet, die seit über einem Jahrzehnt offizielles Merchandise für PlayStation herstellen. Alle noch vorrätigen Produkte werden nun vernichtet und auch keine bereits bezahlten Vorbestellungen mehr ausgeliefert.

Das gab der Merch-Hersteller heute in einer Mitteilung an ihre Kunden bekannt, in der man klarstellt, dass man nichts mit dieser Entscheidung zu tun hat und auch keinen Einfluss darauf einnehmen kann. Betroffen sind vor allem hochwertige Figuren zu God of War, The Last of Us, Sly Cooper & Co.

Alles, was mit PlayStation zu tun hat, einschließlich verfügbare Bestände, Vorbestellungen, Produkte, die zur Auslieferung bereit oder noch in Produktion sind, müssen vernichtet werden. Das gilt auch für bereits bezahlte Produkte. Bei Gaming Heads würde man gerne seiner Verpflichtung den Kunden gegenüber nachkommen, was durch Sony allerdings untersagt wurde.

„Wir arbeiten seit mehr als 10 Jahren mit Sony PlayStation zusammen, um euch einige der besten Videospiel-Sammlerstücke anzubieten, und haben uns sehr bemüht, sie zum Umdenken zu bewegen. Sie wissen, dass ihr euer hart verdientes Geld für Artikel bezahlt habt, die zum Versand an euch bereit sind oder sich in der Produktion befinden, aber leider haben sie uns, nachdem wir alles Mögliche getan haben, angewiesen, eure Bestellungen nicht mehr zu versenden – „unsere Geschäftsprioritäten bleiben unverändert“ (ein direktes Zitat von SONY). Ja, das ist die Entscheidung von Sony PlayStation, nicht unsere.“

God of War Collectibles von Gaming Heads

Kunden sollen sich an Sony wenden und Rückerstattung verlangen

Wer bereits eine Vorbestellung bei Gaming Heads getätigt und vielleicht auch schon bezahlt hat, soll sich unbedingt an Sony wenden und eine Rückerstattung anfordern. Die Kontakt E-Mail hat man unter diesem Link veröffentlicht.

Schließlich verweist man noch einmal auf diese recht unsinnige Entscheidung, in der die Spieler mal wieder völlig egal sind und man sich auf der anderen Seite auch nicht an den verschwendeten Ressourcen dahinter stört.

„Wir erinnern uns an den alten Slogan von Sony PlayStation, dass sie „For the Players“ sind … aber angesichts ihrer jüngsten Entscheidung, von der sie wissen, dass sie sich nachteilig auf diejenigen in der Sammlergemeinschaft auswirkt, die bereit sind, mehr für Sony PlayStation-Produkte als für eine echte Konsole auszugeben, sind wir da nicht mehr so sicher. Wir entschuldigen uns noch einmal aufrichtig für diese äußerst enttäuschende Situation, arbeiten aber weiterhin mit unseren anderen Lizenzpartnern zusammen, um euch und dem Rest der Sammlergemeinschaft die besten Videospiel-Sammlerstücke anzubieten.“

Ein Statement von Sony zu dieser Entscheidung gibt es bisher nicht.