Sony bekräftigt Live-Service-Strategie, trennt aber sauberer

Sony trennt seine Release-Strategie künftig strikt nach Genre auf. Story-getriebene Singleplayer-Spiele verbleiben exklusiv auf der PlayStation-Konsole, während reine Live-Service-Titel zeitgleich für PlayStation 5 und PC veröffentlicht werden.

Das bestätigte SIE-President Hideaki Nishino erneut in einem Interview mit dem Spielemagazin Famitsu. Damit reagiert das Unternehmen auf die veränderten Marktbedingungen und den enormen Spielerbedarf von Multiplayer-Projekten. Multiplayer benötigt Reichweite, Singleplayer-Erfahrungen hingegen sollen den inhärenten Wert der eigenen Hardwareplattform sichern.

Live-Service-Fokus trotz Concord-Debakel

Sony hält trotz schwerer Rückschläge wie dem schnellen Ende des Shooters „Concord“ oder den Produktionsproblemen bei Bungies „Marathon“ am Games-as-a-Service-Modell fest. Für das Jahr 2026 ist mit „MARVEL Tōkon: Fighting Souls“ bereits das nächste hauseigene Live-Service-Projekt fest eingeplant.

Der von Arc System Works entwickelte 4v4-Prügler soll im August erscheinen und wird die neue Multiplattform-Strategie direkt umsetzen. Ein simultaner Release auf PC und PS5 ist hier als Standard definiert, um von Tag eins an eine ausreichend große kritische Masse an Spielern in den Lobbys zu garantieren.

Schutz der Marke durch Singleplayer-Exklusivität

Die Kehrtwende betrifft vor allem narrative Singleplayer-Erfahrungen. Wer Blockbuster von Naughty Dog, Sony Santa Monica oder Insomniac Games direkt zum Start spielen will, benötigt zwingend eine PlayStation-Konsole. Erst im späteren Verlauf des Produktlebenszyklus – mittelfristig bis langfristig – zieht Sony Portierungen für ältere Titel in Erwägung.

Finanziell macht dieser Schritt strategisch Sinn: Der zeitnahe PC-Release von Singleplayer-Spielen verwässerte zuletzt das Argument für den Kauf der teuren Konsole. Sony korrigiert diesen Fehler jetzt. Das ist ein klares Bekenntnis zur klassischen Hardware.

Hardware der Zukunft

Nishino deutete im Interview zudem an, dass sich die Spielgewohnheiten weltweit drastisch verändern. Das starre Spielen vor dem Fernseher im Wohnzimmer verliert an Relevanz. Sony reagierte darauf bereits mit Peripherie wie dem PlayStation Portal, sieht das Streaming-Device jedoch nur als Zwischenschritt.

Die Reduktion auf stationäre Konsolen greift zu kurz. Der Konzern forscht aktiv an Technologien, die neue Konsolen-Erfahrungen an unterschiedlichen Orten ermöglichen. Das nährt die Industriespekulationen um ein dediziertes Handheld-Konzept für die kommende PS6-Generation. Angesichts explodierender Hardware-Komponenten-Preise muss Sony flexible, ortsunabhängige Lösungen anbieten, um den Massenmarkt nicht an mobile Konkurrenten zu verlieren.

Die Romantik ist vorbei. Sony betreibt Schadensbegrenzung nach den milliardenschweren Live-Service-Fehltritten der letzten Jahre und zieht die Reißleine. Keine zeitnahen Ports mehr von God of War oder Spider-Man. Wer Sonys Premium-Singleplayer will, zahlt für die Konsole. Multiplayer-Gamer hingegen profitieren von vollen Servern durch Crossplay ab Werk. Strategisch ist die harte Trennung logisch, für reine PC-Nutzer aber ein herber Rückschlag.