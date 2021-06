Sony Bend – Days Gone-Macher arbeiten an brandneuer Open-World-Marke

Nun ist die Katze aus dem Sack und statt einer Fortsetzung von Days Gone entwickelt das Sony Bend Studio eine brandneue Open-World-Marke, wie Sony jetzt bestätigt.

Zuletzt wurde immer wieder von den Fans gefordert, dass man die Story um Deacon St. John fortsetzen soll, inoffiziell scheint Days Gone für Sony jedoch nicht erfolgreich genug, weshalb man wieder etwas völlig Neues auf die Beine stellt. Zumindest für den Moment gibt es keinen Platz für Days Gone bei Sony.

Auf dem offiziellen PlayStation Blog heißt es dazu:

„Die Entwickler von Bend Studio arbeiten derzeit beispielsweise an einer sehr spannenden neuen IP, die ihnen wirklich sehr am Herzen liegt. Dabei greifen sie auf die durchdachten Open-World-Systeme zurück, die sie für Days Gone entwickelt haben. Ich freue mich wirklich sehr für Bend Studio,“ sagte PlayStation Studio Boss Hermen Hulst.