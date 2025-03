Sony bereitet Neuauflage von The Last of Us vor – Bericht

Sony bringt offenbar noch einmal The Last of Us zurück. Eine bisher nicht offiziell angekündigte Sonderedition eines Teils der „The Last of Us“-Reihe soll als physische Version für die PS5 erscheinen. Doch welches Spiel ist gemeint? Sony hält sich bedeckt, und genau das heizt die Spekulationen weiter an.

Laut einem Bericht eines bekannten Insiders auf Deallabs soll die Sonderedition satte 119,99 € bzw. 109,99 $ kosten. Für diesen Preis erwartet man mehr als eine einfache Neuauflage – aber was genau steckt in der Box? Vorbestellungen sollen bald möglich sein, doch was Fans tatsächlich bestellen können, bleibt im Dunkeln.

Die wahrscheinlichsten Kandidaten sind „The Last of Us Part I“ oder „The Last of Us Part II“ – oder vielleicht eine Art Bundle mit beiden Titeln? Eventuell ein Director’s Cut oder eine Anniversary-Edition mit brandneuem Bonusmaterial? Die Gerüchteküche brodelt.

Timing ist alles – und das hier ist verdächtig gut

Zufall oder kluger Schachzug? Die zweite Staffel der HBO-Serie „The Last of Us“ steht vor der Tür. Sony hat bereits einen neuen DualSense-Controller im „The Last of Us“-Design für April 2025 angekündigt. Wäre es da nicht logisch, auch die Spiele erneut ins Rampenlicht zu rücken?

Ein Re-Release könnte also perfekt mit dem Hype um die TV-Serie harmonieren. Vielleicht steckt sogar mehr dahinter – ein Teaser für „The Last of Us Part III“? Gerüchte zu einer Fortsetzung halten sich hartnäckig, auch wenn Naughty Dog noch nichts offiziell bestätigt hat.

Neil Druckmanns kryptische Worte – Hoffnung oder Dämpfer?

Neil Druckmann, Mastermind hinter der Serie, wurde kürzlich nach The Last of Us Part III gefragt und gab eine typisch vage Antwort: „Rechnet nicht damit, dass es mehr von The Last of Us geben wird.“ Doch bevor die Fangemeinde kollektiv in Schockstarre verfiel, relativierte er: Jedes Spiel sei so entwickelt worden, als wäre es das letzte. Eine Fortsetzung sei also nie garantiert gewesen – aber eben auch nie ausgeschlossen.

Ob diese mysteriöse Sonderedition nun einfach ein schickes Sammlerstück oder ein Fingerzeig auf eine noch größere Ankündigung ist, bleibt abzuwarten. Die Welt von The Last of Us ist noch lange nicht am Ende.

Was denkt ihr? Welche Inhalte könnte die Sonderedition haben?