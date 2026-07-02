Sony besiegelt Disc-Aus: Werksumbau macht Kehrtwende unmöglich

Sony zieht den Stecker für die Disc-Produktion in Europa unumkehrbar. Der Umbau des Werks im österreichischen Thalgau läuft bereits auf Hochtouren, womit ein Zurückrudern des Konzerns beim geplanten Disc-Aus für 2028 ausgeschlossen ist.

Scheinwerfer statt Videospiele

Das traditionsreiche Werk in Thalgau bereitet sich seit Monaten konsequent auf den Abschied vom physischen Datenträger vor. Derzeit laufen dort täglich noch rund 600.000 Discs vom Band, wovon die Hälfte auf PlayStation-Spiele entfällt. Bis zum Jahr 2028 wird dieser Anteil laut Werksleitung auf magere zehn Prozent zusammenschrumpfen. Das ist ein drastischer Einbruch.

Das Werk schließt nicht, sondern rüstet es für rund 30 Millionen Euro komplett um. Die Maschinen fertigen künftig optische Mikrolinsen, die beispielsweise bei Autoblinkern zum Einsatz kommen. Erste Mitarbeiter wurden bereits aus der Disc-Produktion abgezogen und für die neue Technologie angelernt. Die Hallen werden physisch verändert. Ein Rückbau der Produktionsstraßen ist utopisch.

Warum uns das eiskalt erwischt

Für uns Gamer und Sammler bricht damit eine Welt zusammen. Sony ignoriert den lautstarken Protest der Community komplett. Der Konzern hat sich intern längst festgelegt und schafft vollendete Tatsachen, während wir noch über den Wert von Spielepackungen im Regal diskutieren.

Diese Millioneninvestition in Österreich macht jede Hoffnung auf ein Umdenken zunichte. Wenn die Presswerke erst einmal verschrottet oder verkauft sind, gibt es kein Zurück mehr. Das bedeutet für uns das sichere Ende des Gebrauchtmarktes und den Verlust jeglicher Preiskontrolle. Wir werden komplett an den digitalen Store gebunden.

Die Romantik des physischen Sammelns stirbt einen rein wirtschaftlichen Tod. Der Umbau in Thalgau zeigt, dass weitreichende Entscheidungen hinter den Kulissen unumkehrbar sind. Uns bleibt nur, die verbleibende Zeit mit Discs zu nutzen.

Kauft ihr euch ab jetzt gezielt nur noch Retail-Fassungen, um die verbleibenden Jahre auszukosten, oder habt ihr eure Gewohnheiten längst komplett auf digitale Downloads umgestellt.