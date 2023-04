Sony bestätigt weitere PC-Spiele von PlayStation

Als groben Zeitplan nannte man, dass PC-Spiele frühesten ein Jahr nach dem PlayStation-Release erscheinen werden. Der jüngste Release, The Last of Us: Part I, war für Sony eher ein Misserfolg, das auf dem PC mit technischen Problemen und einer geringen User-Base zu kämpfen hatte.

Denkbar ist sicherlich, dass God of War Ragnarök den Weg auf den PC finden wird, ebenso die aktuelle Erweiterung Burning Shores für Horizon Forbidden West. Fans hoffen weiterhin auf Ghosts of Tsushima, zu dem es schon mehrfach Andeutungen gab.

