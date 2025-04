Sony blickt zur Konkurrenz: Switch 2 sorgt für Unruhe im PlayStation-Lager

Die Nintendo Switch 2 wurde offiziell angekündigt – und Sony zeigt ein ungewöhnliches Interesse an dem Handheld. Während Nintendo derzeit in aller Munde ist, sorgt eine neue Umfrage unter PlayStation-Nutzern für aufhorchende Ohren: Sony will wissen, was seine Fans über die Switch 2 denken. Ja, richtig gelesen – nicht über die PS5 oder die Zukunft der eigenen Plattform, sondern über die Konkurrenz aus Kyoto.

Veröffentlicht wurden Screenshots der Umfrage vom Leaker eXtas1s, der bereits in der Vergangenheit mit gut informierten Einblicken glänzte. Die Fragen reichen von der allgemeinen Wahrnehmung der Marke PlayStation nach Nintendos jüngster Präsentation bis hin zu den berühmt-berüchtigten Vorbestellungsstrategien. Man könnte meinen, bei Sony hat jemand Notizblock und Bleistift gezückt, um von Nintendo zu lernen.

Lehren aus der Vergangenheit?

Besonders auffällig: Das Interesse an Nintendos Direktverkaufsmodell. Nach der Nintendo Direct durften Switch-Online-Abonnenten unverbindlich ihr Interesse an der neuen Konsole bekunden – ein cleverer Schachzug, um Bot-Käufe und eBay-Wucherer im Zaum zu halten. Sony erinnert sich vermutlich noch gut an das PS5-Desaster zum Launch, als selbst treue Fans leer ausgingen und Scalper das große Geschäft machten. Vielleicht fragt man sich in Japan gerade: „Wie machen die das eigentlich bei Nintendo?“

Auch das Thema Handheld-Gaming scheint in der Umfrage nicht zufällig aufzutauchen. Die PS Vita ist längst Geschichte, das PlayStation Portal nur ein Streaming-Ableger – aber was, wenn Sony wirklich wieder ein eigenes Handheld plant? Microsoft bastelt offensichtlich an einem, Valve hat mit dem Steam Deck vorgelegt, und Nintendo bleibt sowieso der König der tragbaren Konsolen. Vielleicht ist Sonys Umfrage also mehr als bloße Neugier – vielleicht ist sie ein leiser Vorbote auf das, was kommt. Denn nach der PlayStation Portal soll laut Berichten ein waschechter Handheld folgen.

Ein neues Miteinander? Oder Kalkül?

Kurios wird es bei der Frage nach Multiplattform-Strategien. Sony hat in den letzten Jahren vorsichtig begonnen, seine Spiele auch abseits der PS5 zu veröffentlichen – „LEGO Horizon Adventures“ erschien sogar auf der Switch. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnte die Switch 2 bald mehr PlayStation-Inhalte bieten als mancher erwartet. Und in Zeiten explodierender Entwicklungskosten ist das keine dumme Idee.

Die Nintendo Switch 2 ist nun offiziell angekündigt und sorgt offenbar schon für Nervosität. Sony beobachtet genau – vielleicht aus Respekt, vielleicht aus Neid, vielleicht aus strategischem Kalkül. Die Gaming-Industrie verspricht, spannender zu werden als je zuvor. Und diesmal schauen selbst die Branchenriesen beim Nachbarn über den Zaun.