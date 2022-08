Sony: Der Game Pass schadet dem Wettbewerb und senkt die Qualität der Spiele

In den derzeitigen Überprüfungsprozessen zur Übernahme von Activision / Blizzard durch Microsoft kam auch die Frage nach dem Game Pass und seinen Einfluss in der Industrie auf. Hier wurden die Meinungen unter anderem von Sony, Ubisoft, Warner Bros. & Co. eingeholt.

Einen Teil dieser Meinungen wurde von der brasilianischen Regierung öffentlich gemacht und via ResetEra zusammengefasst. Darin gibt Sony zu, dass der Game Pass mit Spielen in Konkurrenz steht, die man regulär am Release-Tag kaufen kann.

Der Game Pass schadet dem Wettbewerb und der Qualität

Daher glaubt Sony, dass die recht niedrigen Kosten für den Game Pass in Bezug auf Publisher dem Wettbewerb schaden, da man so die erheblichen Investitionen in Spiele wieder hereinholt, indem sie sie gegen eine Vorabgebühr abgetreten werden. Auch glaubt Sony, dass der Verbraucher durch ein Abomodell wie dem Game Pass geschädigt wird, da es die Qualität der Spiele verringert.

Trotzdem räumt man ein, dass der Game Pass in den letzten Jahren signifikant gewachsen ist und bis zu 70 Prozent Marktanteil unter den Abonnementdiensten hält. Um ein ähnliches Modell oder einen Konkurrenten zum Game Pass zu etablieren, bräuchte es allerdings viele Jahre und erhebliche Investitionen. Womöglich der Grund, warum Sony ein Game Pass-Modell ablehnt.

Ubisoft hingegen ist dem Abomodell gegenüber etwas positiver gestimmt, die ihre Sicht als Publisher und nicht als Plattformen-Inhaber vertreten. Diese glauben, dass Abonnementdienste „ein ständiger Trend in der Branche sind und dass deren Bedeutung zunimmt“.

Man sollte den Game Pass jedoch nicht als einen anderen Markt betrachten, da es sich laut Ubisoft lediglich um eine andere Art des Zugriffs auf die Inhalte handelt, die über andere Kanäle verfügbar bleiben (z. B. „Buy-to-Play“).

Sony hat mit PlayStation Plus ihren eigenen Abodienst erst kürzlich ausgebaut, setzt hier aber mehr auf einen Back-Katalog anstatt ständige Day-One Releases. Einen Game Pass Konkurrenten plant man definitiv nicht, lässt hin und wieder aber auch einen Day-One-Release springen, so zuletzt mit Stray.