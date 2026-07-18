Sony DualSense Edge: PS5 Pro-Controller radikal reduziert

Sony senkt den Preis für den DualSense Edge Controller bei MediaMarkt und Saturn auf 164,99 Euro. Das ist ein verdammt starkes Angebot für das Premium-Pad der PS5. Der Deal gilt aktuell allerdings nur für die weiße Variante des Pro-Controllers.

Wer die Standard-Version gewohnt ist, bekommt hier endlich die Upgrades, die bei Shootern und Action-Games den Unterschied machen. Die Stickmodule sind komplett austauschbar. Ein fetter Pluspunkt, wenn man dem gefürchteten Stick-Drift vorbeugen will. Sony lässt sich das sonst teuer bezahlen. Jetzt eben nicht.

Maximale Anpassung für den harten Einsatz

Die Hardware liefert genau das, was competitive Spieler verlangen. Die Triggerlängen für L2 und R2 lassen sich physisch per Schieberegler verkürzen. Das spart Millisekunden im Duell. Die beiden Rücktasten sind frei belegbar, wobei man die Wahl zwischen Hebeln oder halbrunden Tasten hat.

Dazu kommen die Software-Features direkt auf der Konsole. Stick-Empfindlichkeit, Totzonen und die Vibrationsintensität sind komplett konfigurierbar. Mehrere Profile lassen sich abspeichern und im Match blitzschnell über die Fn-Taste wechseln. Das geflochtene USB-C-Kabel rastet zudem bombenfest im Gehäuse ein. Kein versehentliches Rausrutschen mehr im Finale.

DualSense® Edge Wireless Controller – weiß inkl. geflochtenem USB-Kabel, 2 Stickkappen, 2 Stickkappen, 2 Stickkappen, 2 Rücktasten, 2 Rücktasten, Steckergehäuse, Schutztasche, Bedienungsanleitung 219,99 EUR 164,99 EUR Get It Now

Der Preis von knapp 165 EUR ist ein echter Kampfpreis für das gebotene Paket. Wer ohnehin mit dem Upgrade geliebäugelt hat und wem die Farbe Weiß egal ist, sollte jetzt zugreifen. Günstiger wird das Premium-Teil so schnell nicht wieder.

Wie wichtig sind euch austauschbare Stickmodule und Paddles bei der PS5, oder reicht euch der normale DualSense völlig aus?