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Sony DualSense Edge: PS5 Pro-Controller radikal reduziert

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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dualsense edge controller

Der Sony DualSense Edge Controller für PS5 ist bei MediaMarkt & Saturn auf 164,99€ reduziert. Lohnt sich das Pro-Pad in Weiß zu diesem Preis?

Sony senkt den Preis für den DualSense Edge Controller bei MediaMarkt und Saturn auf 164,99 Euro. Das ist ein verdammt starkes Angebot für das Premium-Pad der PS5. Der Deal gilt aktuell allerdings nur für die weiße Variante des Pro-Controllers.

Wer die Standard-Version gewohnt ist, bekommt hier endlich die Upgrades, die bei Shootern und Action-Games den Unterschied machen. Die Stickmodule sind komplett austauschbar. Ein fetter Pluspunkt, wenn man dem gefürchteten Stick-Drift vorbeugen will. Sony lässt sich das sonst teuer bezahlen. Jetzt eben nicht.

Maximale Anpassung für den harten Einsatz

Die Hardware liefert genau das, was competitive Spieler verlangen. Die Triggerlängen für L2 und R2 lassen sich physisch per Schieberegler verkürzen. Das spart Millisekunden im Duell. Die beiden Rücktasten sind frei belegbar, wobei man die Wahl zwischen Hebeln oder halbrunden Tasten hat.

Dazu kommen die Software-Features direkt auf der Konsole. Stick-Empfindlichkeit, Totzonen und die Vibrationsintensität sind komplett konfigurierbar. Mehrere Profile lassen sich abspeichern und im Match blitzschnell über die Fn-Taste wechseln. Das geflochtene USB-C-Kabel rastet zudem bombenfest im Gehäuse ein. Kein versehentliches Rausrutschen mehr im Finale.

DualSense® Edge Wireless Controller – weiß

inkl. geflochtenem USB-Kabel, 2 Stickkappen, 2 Stickkappen, 2 Stickkappen, 2 Rücktasten, 2 Rücktasten, Steckergehäuse, Schutztasche, Bedienungsanleitung

219,99 EUR164,99 EURGet It Now

Der Preis von knapp 165 EUR ist ein echter Kampfpreis für das gebotene Paket. Wer ohnehin mit dem Upgrade geliebäugelt hat und wem die Farbe Weiß egal ist, sollte jetzt zugreifen. Günstiger wird das Premium-Teil so schnell nicht wieder.

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Wie wichtig sind euch austauschbare Stickmodule und Paddles bei der PS5, oder reicht euch der normale DualSense völlig aus?

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N7Dan
18. Juli 2026 14:00

Nicht einmal mehr dann, wenn ich dafür den Vollpreis von Sony direkt als Schmerzensgeld oben drauf bekommen würde.

Nichts, aber auch rein GAR NICHTS an diesem Produkt verdient das Prädikat Premium, ein Wochenende lang genutzt & direkt zurück gegeben. Die Sticks, der Akku, die aufgeklebten Gummirückseiten an den Griffen etc.

Was sich Sony dabei gedacht haben ist mir absolut schleierhaft & kann nicht bei einer ernsthaften Qualitätskontrolle durch gewunken worden sein.

Wenn jemand ernsthaft einen sehr guten, tatsächlich hochwertigen Premium Controller für PC & seine PS5 sucht, ich kann persönlich aus eigener Erfahrung & dauerhaften Nutzen den Razer Raiju V3 Pro & den Nacon Revolution 5 Pro empfehlen, beide günstiger, beide nutzen TMR Sticks, beide signifikant besser in jederlei Hinsicht, vor allem beim Handling & Stabilität, der Raiju liegt vorne was die hochwertigen Mausklick Tasten & Rückansatztasten, zusätzliche Schulterbumper & vor allem den Akku mit einer effektiven Nutzungszeit von 25 – 30h angeht.

Finger weg vom Dualsense Edge, wenn Du ein richtig ernüchterndes Wochenende beim Gaming umgehen willst.

Last edited 4 Minuten zuvor by N7Dan
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