PS5 Pro: Sony rüstet offenbar für GTA 6 auf – Produktions-Push als Vorbote?

Sony plant laut Insider-Berichten eine signifikante Steigerung der PS5 Pro-Produktion. Der bekannte Leaker Zuby_Tech liefert damit einen Hinweis auf die langfristige Hardware-Strategie von Sony, die eng mit kommenden Software-Meilensteinen verknüpft ist.

Die Steigerung der Produktion käme zu einem taktisch logischen Zeitpunkt. Mit dem für November 2026 angekündigten Release von Grand Theft Auto 6 rückt das Spiel in den Fokus, das die Hardware-Vorteile der PS5 Pro massiv ausnutzen wird. Sobald Sony das Marketing für den GTA-Launch hochfährt, wird die PS5 Pro für Performance-Enthusiasten praktisch alternativlos.

GTA 6 als Kaufgrund für die PS5 Pro?

Analysten und Tech-Spezialisten wie Digital Foundry gehen davon aus, dass Rockstar Games’ Open-World-Monster auf der Standard-PS5 bei einer Auflösung von 1440p auf 30 FPS begrenzt bleibt. Die PS5 Pro hingegen soll durch ihre überlegenere GPU-Leistung und spezialisierte Machine-Learning-Hardware die notwendigen Ressourcen bereitstellen, um stabilere Bildraten oder höhere grafische Details zu realisieren. Ob es sich dabei um 60 FPS handelt oder ob 40 FPS ein angenehmer Zwischenschritt sind, ist derzeit unklar.

Ein zentraler Baustein dieser Performance-Garantie ist der Launch von PSSR 2.0. Die aktualisierte Upscaling-Technologie löst das ursprüngliche Versprechen einer KI-gestützten Bildverbesserung nun vollständig ein. Sony gibt an, dass zum Start mindestens 50 Titel direkt von der neuen Version profitieren werden. Angesichts der verbesserten Entwicklungs-Pipeline ist jedoch mit einer signifikant höheren Zahl an „Enhanced“-Titeln zu rechnen, sobald PSSR 2.0 als System-Standard im März verfügbar ist.

PS5 Pro Performance ist unbestritten

Trotz anfänglicher Hürden zum Launch zeigt die Praxis: Die Vorteile der PS5 Pro in puncto Raytracing und Bildschärfe sind unbestritten. Nach eigener intensiver Nutzung bleibe ich dabei: Die PS5 Pro erfüllt spätestens jetzt die Erwartungen an das High-End-Upgrade. Die meisten Nutzer sind mit dem Gerät zufrieden, aber der Preis von 799 EUR ist für den Massenmarkt immer noch zu hoch.

Eine potenzielle Preissenkung in den kommenden Quartalen wäre unter Berücksichtigung der Produktionssteigerung und der angestrebten Marktdurchdringung bis zur Veröffentlichung von GTA 6 vermutlich sogar der endgültige Durchbruch. Optional könnte auch ein offizielles Bundle zu GTA 6 oder Marvel’s Wolverine eine indirekte Preissenkung gewähren – ein Weg, den Sony schon häufiger eingeschlagen hat.

Die Steigerung der Produktion sorgt dafür, dass die nächste große Software-Welle sicher verfügbar ist. Mit PSSR 2.0 bekommt die PS5 Pro das nötige Fundament, um den technischen Vorsprung in sichtbare Mehrleistung umzusetzen. Für High-End-User, die keine Kompromisse bei der Bildqualität eingehen wollen, ist die Konsole trotz des hohen Preises derzeit alternativlos im Konsolensektor.