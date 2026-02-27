Sony erhöht Einstiegsgehälter in Japan – PlayStation sucht Talente

Sony Interactive Entertainment erhöht zum 1. April 2026 die Einstiegsgehälter für Hochschulabsolventen in Japan massiv. Laut Nikkei steigen die Bezüge monatlich um umgerechnet 350 bis 430 US-Dollar, was innerhalb des Konzerns als Rekordwert gilt.

Dahinter steckt weniger Großzügigkeit als vielmehr der blanke Neid auf die Konkurrenz, und die Angst, dass die besten Ingenieure demnächst bei Sega oder Nintendo unterschreiben.

Konkret starten Bachelor-Absolventen künftig bei 425.000 Yen pro Monat, während Doktoranden bis zu 480.000 Yen einstreichen. In diesen Summen sind allerdings bereits 45 Stunden fest einkalkulierte Überstunden enthalten. Was der Publisher als attraktives Paket verkauft, ist in Japan zwar gängige Praxis, relativiert die Schlagzeile vom „Rekordgehalt“ aber merklich. Ein beträchtlicher Teil der Freizeit wird hier schlicht pauschal abgegolten. Sony kauft sich die Lebenszeit der Absolventen jetzt einfach etwas teurer ein.

PlayStation im Würgegriff des Marktes

Der Zeitpunkt der Ankündigung ist kein Zufall, da der April in Japan traditionell die Welle der Neueinstellungen markiert. Sony konkurriert in dieser „Hiring Season“ nicht mehr nur mit anderen Studios, sondern mit aggressiven Tech-Start-ups. Da Japans Erwerbsbevölkerung schrumpft, wird das Recruiting zunehmend zur betriebswirtschaftlichen Akrobatik. Wer an prestigeträchtigen Kernmarken arbeiten soll, lässt sich heute eben nicht mehr nur mit einem PlayStation-Logo auf der Visitenkarte abspeisen.

Auch Mitbewerber wie Capcom und Konami haben ihre Gehälter zuletzt mehrfach nach oben korrigiert. Sony zieht hier also weniger als Pionier voran, sondern reagiert auf einen Markt, der das Unternehmen schlicht zum Handeln zwingt.

Personalpolitik oder PR-Rhetorik?

Asako Kurita aus der Personalabteilung lässt sich derweil mit dem üblichen Wunsch zitieren, „talentierte Menschen zu ermutigen“ (was übersetzt so viel heißt wie: „Bitte geht nicht zur Konkurrenz“). Die zusätzlich betonten hybriden Arbeitsmodelle sind dabei kein Akt purer Nächstenliebe, sondern strategische Pflichtaufgaben.

Für die Absolventen ist das ein Sieg, für Sonys Bilanz ein notwendiges Übel. Ob die Maßnahme ausreicht, um im globalen Talentpoker mitzuhalten, bleibt abzuwarten – die Fixkosten für die nächste Generation an Blockbustern steigen jedenfalls schon mal vorab.