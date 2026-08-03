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Sony erklärt das Laufwerk für überflüssig – Preisvorteil als Argumentation

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Sony streicht ab 2028 die PS5-Disc. Der Konzern rechtfertigt das Ende des Laufwerks mit dem PC-Preisabstand. Es reicht, etwas billiger als der PC zu sein

Ps5 Disc Drive Dust

Sony stellt die Produktion physischer Datenträger für die PlayStation im Januar 2028 ein und rechtfertigt den Schritt mit dem Preisabstand zum PC-Markt. Der Wegfall des Laufwerks beendet den Gebrauchtmarkt und verlagert die Preishoheit vollständig in den PlayStation Store.

CFO Lin Tao erstickte auf der jüngsten Investorenkonferenz zum ersten Quartal 2026 jegliche Debatte über das Ende physischer Datenträger im Keim. Die Reaktion der Kundschaft ist bekannt. Das Vorhaben steht trotzdem.

Das Argument der relativen Ersparnis

Auf die Frage von Goldman-Sachs-Analystin Minami Hase, ob die Konsole ohne Laufwerk ihre Abgrenzung zum PC verliert, wiegelte die Führungsetage gelassen ab. „We don’t feel that the disc is the factor to differentiate from the PC“, kommentierte Tao den Schritt. Discs als Unterscheidungsmerkmal sei ein Denkfehler. Stattdessen setzt der Konzern auf „kuratierte Inhalte“, eine „stabile Spielumgebung“ und geringere Anschaffungskosten gegenüber High-End-PCs.

Das Argument hinkt. PCs nutzen seit Jahren rein digitale Distribution. Dort existieren allerdings Steam, Epic Games, GOG und freie Key-Händler im direkten Wettbewerb. Die Konsole bietet diesen Konkurrenzkampf nicht. Wer das Laufwerk streicht, sperrt den Nutzer in einen einzelnen Shop.

Der Verweis auf die relativen Anschaffungskosten beschönigt die Preisentwicklung der Hardware. Eine PS5 mit Laufwerk kostet in Europa aktuell 649,99 EUR. Die Digital Edition schlägt mit 599,99 EUR zu Buche. Das Spitzenmodell PS5 Pro liegt bei 899,99 EUR. Der Preisabstand zu einem leistungsstarken Rechner existiert. Er wird jedoch kleiner.

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Der Hardware-Markt verteuert sich parallel dazu plattformübergreifend. Microsoft verlangt für die Xbox Series X mit Laufwerk mittlerweile 799 EUR. Hochleistungs-PCs bewegen sich preislich weiterhin spürbar darüber. Sony nutzt diese Lücke, gestrichene Hardware-Features bei steigenden Endkundenpreisen als wirtschaftliche Notwendigkeit zu verkaufen. Das Argument zieht rein rechnerisch. Der Handlungsspielraum der Nutzer schrumpft trotzdem.

Der Verzicht auf das Laufwerk macht die PlayStation nicht zum PC, sondern zur digitalen Monokultur. Sony spart Produktionskosten, unterbindet den Gebrauchthandel und verweist auf noch teurere PC-Hardware. Wer billiger als ein High-End-PC sein will, muss nicht kundenfreundlich sein. Es reicht, etwas weniger zu kosten.

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Michael S
3. August 2026 16:28

Ich habe 340 digitale Spiele gekauft immer wenn sie billig waren im Store ich habe insgesamt 2800€ ausgegeben was ein Ersparnis von 3400€ sind

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Sponge
3. August 2026 15:57

Eine Frechheit die sich noch rächen wird.

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N7Dan
3. August 2026 16:19
Reply to  Sponge

Sagst du das auch deinem Vermieter beim Erhalt der Nebenkostenabrechnung? Wirfst du das auch dem Tankwart entgegen, wenn du an der Zapfsäule den nächsten utopischen Preis bezahlt hast? Oder der Kassiererin, bevor du deinen lebensnotwendigen Einkauf nach Hause bringst?

Ich hoffe es.

Denn nichts anderes stellt das dar. Das Resultat aus Kausalität. Das, was wir in den letzten Jahren gewählt haben, wozu wir immer wieder Ja & Amen gesagt und dabei Beifall klatschend genickt haben. Und auf einmal ist ein Unternehmen, welches dir in den vergangenen Jahrzehnten dein Lieblingshobby gewährleistet hat, betriebswirtschaftliche Rentabilität anhand der vorherrschenden Faktenlage abwägt & aus deren Perspektive, man stelle sich vor, unternehmerisch denkt & handelt, der Buhmann.

Das ist so kurzsichtig, absurd & gleichzeitig tragisch, da fehlen einem sozialperspektivisch betrachtet echt die Worte.

Last edited 41 Minuten zuvor by N7Dan
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Shadow
3. August 2026 15:56

Je nachdem wie viel Spiele man im Jahr kauft ist der Preisunterschied im gesamten, sagen wir der gegenüber der Steam Maschine die so was ähnliches sein will anders aus. Während man auf Steam die Spiele regelmäßig im Sale kaufen kann und die mit der Zeit auch günstiger werden zahlst bei Sony sicher nach Jahren den vollen Preis. 1-2 Jahre und die Steam Maschine ist im gesamten günstiger als irgendeine Playstation.

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Miranmao
3. August 2026 17:02
Reply to  Shadow

Sehe ich ähnlich. Die PS5 wird unter Umständen meine Letzte gewesen sein, wahrscheinlich steige ich dann gleich auf ein Steamdeck um. Klar, auch nur digitale Käufe möglich, aber immerhin mehr als einen Anbieter zur Verfügung, dann eben Sales und Preiszerfälle mit der Zeit, zudem dann auch noch unterwegs spielbar. Die paar Sony-Exklusivtitel, von denen mich nicht die meisten eh nicht interessieren, können mich da auch nicht mehr umstimmen…

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