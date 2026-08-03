Sony stellt die Produktion physischer Datenträger für die PlayStation im Januar 2028 ein und rechtfertigt den Schritt mit dem Preisabstand zum PC-Markt. Der Wegfall des Laufwerks beendet den Gebrauchtmarkt und verlagert die Preishoheit vollständig in den PlayStation Store.

CFO Lin Tao erstickte auf der jüngsten Investorenkonferenz zum ersten Quartal 2026 jegliche Debatte über das Ende physischer Datenträger im Keim. Die Reaktion der Kundschaft ist bekannt. Das Vorhaben steht trotzdem.

Das Argument der relativen Ersparnis

Auf die Frage von Goldman-Sachs-Analystin Minami Hase, ob die Konsole ohne Laufwerk ihre Abgrenzung zum PC verliert, wiegelte die Führungsetage gelassen ab. „We don’t feel that the disc is the factor to differentiate from the PC“, kommentierte Tao den Schritt. Discs als Unterscheidungsmerkmal sei ein Denkfehler. Stattdessen setzt der Konzern auf „kuratierte Inhalte“, eine „stabile Spielumgebung“ und geringere Anschaffungskosten gegenüber High-End-PCs.

Das Argument hinkt. PCs nutzen seit Jahren rein digitale Distribution. Dort existieren allerdings Steam, Epic Games, GOG und freie Key-Händler im direkten Wettbewerb. Die Konsole bietet diesen Konkurrenzkampf nicht. Wer das Laufwerk streicht, sperrt den Nutzer in einen einzelnen Shop.

Der Verweis auf die relativen Anschaffungskosten beschönigt die Preisentwicklung der Hardware. Eine PS5 mit Laufwerk kostet in Europa aktuell 649,99 EUR. Die Digital Edition schlägt mit 599,99 EUR zu Buche. Das Spitzenmodell PS5 Pro liegt bei 899,99 EUR. Der Preisabstand zu einem leistungsstarken Rechner existiert. Er wird jedoch kleiner.

Der Hardware-Markt verteuert sich parallel dazu plattformübergreifend. Microsoft verlangt für die Xbox Series X mit Laufwerk mittlerweile 799 EUR. Hochleistungs-PCs bewegen sich preislich weiterhin spürbar darüber. Sony nutzt diese Lücke, gestrichene Hardware-Features bei steigenden Endkundenpreisen als wirtschaftliche Notwendigkeit zu verkaufen. Das Argument zieht rein rechnerisch. Der Handlungsspielraum der Nutzer schrumpft trotzdem.

Der Verzicht auf das Laufwerk macht die PlayStation nicht zum PC, sondern zur digitalen Monokultur. Sony spart Produktionskosten, unterbindet den Gebrauchthandel und verweist auf noch teurere PC-Hardware. Wer billiger als ein High-End-PC sein will, muss nicht kundenfreundlich sein. Es reicht, etwas weniger zu kosten.