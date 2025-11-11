Sony erzielt mehr Gewinn, PlayStation schwächelt und Bungie wird zur Belastung

Sony blickt optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr. Der japanische Konzern hat seine Gewinnprognose um 8 % auf rund 1,43 Billionen Yen (9,5 Milliarden US-Dollar) angehoben. Grund sind eine geringere Belastung durch US-Zölle und starke Ergebnisse in den Sparten Entertainment und Halbleiter. Insbesondere Bungie wird darin aber zur Belastung.

Im zweiten Quartal (Juli bis September) legte der operative Gewinn um 10 % auf 429 Milliarden Yen zu. Vor allem Sonys Musik- und Anime-Sparte trieb die Zahlen nach oben, darunter der Kinofilm „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle“, der sich in Japan und international als echter Kassenschlager entpuppt hat.

Anime und Chips laufen, Bungie wird zur Belastung

Während Anime- und Sensor-Geschäft glänzen, sieht es im Gaming-Bereich weniger rosig aus. Sony verkaufte im letzten Quartal 3,9 Millionen PlayStation 5-Konsolen, leicht mehr als im Vorjahr. Trotzdem sank der Gewinn im Games-Segment, weil Sony Abschreibungen auf Bungie vornehmen musste. Die Erwartungen an die Spielerbindung von Destiny 2 wurden nicht erfüllt, und Marathon lässt weiterhin auf sich warten. Spätestens jetzt rächt sich die Obsession auf den Live-Service-Markt, während man starke Singleplayer-Blockbuster vernachlässigt hat.

CFO Lin Tao erklärte im Webcast, man wolle den PS5-Absatz zum Jahresende weiter ausbauen, dabei aber die Profitabilität des gesamten Segments im Blick behalten. Mit anderen Worten: Sony will mehr Konsolen verkaufen, aber keine Rabattschlacht riskieren.

Interessant ist auch, dass das jüngst veröffentlichte Ghost of Yotei bereits 3,3 Millionen Einheiten verkauft hat, ein Achtungserfolg, aber kein System-Seller. Viele Beobachter gehen davon aus, dass GTA 6 im kommenden Jahr der nächste große Schub für die Plattform wird, auch wenn Rockstar Games den Release erneut auf November 2026 verschoben hat.

Zölle sinken, Anleger jubeln

Positiv fiel auch der geringere Einfluss der US-Zölle ins Gewicht. Statt der ursprünglich geschätzten 70 Milliarden Yen erwartet Sony nun nur noch 50 Milliarden Yen Belastung, ein seltener Lichtblick in Zeiten globaler Unsicherheiten.

Parallel kündigte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm über 100 Milliarden Yen an, was die Börse prompt feierte: Der Aktienkurs legte um 5,5 % zu. Im Halbleitergeschäft profitierte Sony von der wachsenden Nachfrage nach größeren Bildsensoren für Smartphones. Damit bleibt dieser Bereich neben Anime derzeit der stärkste Wachstumstreiber des Konzerns – nicht die PlayStation, wie es viele noch vor ein paar Jahren erwartet hätten.

Sony findet Stärke außerhalb des Gaming-Kosmos

Sony steht 2025 auf zwei stabilen Beinen – Entertainment und Chips. Das Gaming-Geschäft bleibt zwar zentral, liefert aber nicht mehr den größten Beitrag. Stattdessen zeigt sich, wie breit Sony inzwischen aufgestellt ist.

Einerseits stabilisiert es den Konzern, andererseits könnte der Fokus auf Inhalte jenseits der PlayStation dazu führen, dass First-Party-Produktionen künftig weniger Priorität bekommen und sich Sony stärker auf die Third-Partys verlässt. Noch ist das aber Spekulation, entscheidend wird, wie Sony in den kommenden Monaten auf die PS5-Verkäufe im Weihnachtsgeschäft reagiert.