Sony führt Alters‑Check im PSN ein – Pilotstart mit Gesichtsscans, Telefonnummer & ID

Ab sofort müssen sich neue PSN‑Nutzer im Pilotprojekt in Großbritannien und Irland einer Altersverifizierung unterziehen. Sony begründet das damit, „die beste PlayStation‑Erfahrung für dein Alter“ zu ermöglichen und gleichzeitig jüngere Nutzer besser zu schützen.

Gleichzeitig gibt die Wahl der Methoden – Mobilnummer, Gesichtsscans oder Ausweisverifizierung via Dienstleister Yoti – zu einigen Fragen Anlass. Warum startet Sony diesen Schritt, und weshalb ausgerechnet nur in UK & Irland?

Warum der Alters‑Check im PSN?

Sony erklärt, dass durch den Check sichergestellt werden soll, dass Inhalte, Käufe und Community‑Features altersgerecht bereitgestellt werden, und nicht versehentlich Minderjährigen Zugang zu ungeeigneten Angeboten bekommen. Bei der Registrierung neuer Konten für Erwachsene wird daher ein Nachweis über das Alter verlangt. Laut FAQ kann man „eine Methode auswählen, die zu Ihnen passt; Mobilnummer, Gesichtscans oder Ausweis“. Gleichzeitig wird betont, dass der Dienstleister Yoti eingesetzt wird.

Aus technischer und regulatorischer Sicht ergibt das Sinn. Viele Plattformen stehen unter Druck, Kinderschutz im Netz auszubauen. Der Dienstleister Yoti wirbt damit, Alter ohne umfangreiche personenbezogene Speicherung zu prüfen. In Großbritannien und Irland ist dies zudem gesetzlich vorgeschrieben.

So funktioniert die Verifizierung

Auswahl zwischen Mobilnummer, Gesichtsscans oder Ausweisverifizierung über Yoti. (z. B. Kameraaufnahme des Ausweises, Selfie)

Unterstützte Browser laut Sony: Android → neueste Chrome‑Version; iOS → neuestes Safari; Mac → Chrome oder Safari; Windows → Chrome oder Edge.

Laut Yoti wird nach einer Überprüfung lediglich das Ergebnis („über/unter“ einer Altersgrenze) an den Auftraggeber übermittelt. Es heißt: „No directly identifiable personal information is shared back with the Yoti Client – they only receive the result of the age check.“

Wichtige Hinweise & offene Punkte:

Der Pilot läuft derzeit nur in UK und Irland für neue Konten. Sony erklärt: „At this time, this age verification pilot is only rolling out in the UK and Ireland.“

Für Nutzer in Deutschland/Europa außerhalb des Piloten heißt das: Noch keine verpflichtende Altersprüfung bei PSN‑Registrierung, aber in Zukunft nicht ausgeschlossen.

Datenschutzbedenken sind nicht ganz von der Hand zu weisen: Eine Analyse des Dienstleisters Yoti weist auf Tracking und mögliche Problembereiche hin.

Warum UK & Irland und nicht sofort global?

Die Wahl dieser Region dürfte mehrere Gründe haben:

Gesetzliche Rahmenbedingungen: Das UKʹsche Datenschutz‑ bzw. Jugendmedienschutz‑Umfeld verlangt verstärkt Nachweise zum Schutz von Minderjährigen im Netz. Umfang des Markts & Kontrolle: UK & Irland sind überschaubar genug für einen Pilot. Gibt es Probleme, können sie ge­ziel­ter adressiert werden. Regulatorische Experimente: Pilotprojekte ermöglichen Sony, technische und rechtliche Abläufe zu testen, bevor ein globaler Roll‑out ansteht.

Der Schritt ist nicht überraschend, denn Plattformen von Sony sehen sich zunehmend in der Pflicht, Altersnachweise zu liefern. Allerdings: Der Fokus auf UK & Irland statt einem globalen Start lässt darauf schließen, dass Sony noch Risiken ausloten will (z. B. technischer Ablauf, Datenschutz, Nutzerreaktionen) bevor größere Regionen folgen.

Sinnvoll, ja, aber auch nervig

Der Alters‑Check im PSN ist eine sinnvolle Maßnahme, um Kinderschutz und Altersgerechtigkeit zu verbessern, wenn er sauber umgesetzt wird. Allerdings gibt es zwei zentrale Kritikpunkte: Erstens wird er aktuell nur als Pilot in UK und Irland durchgeführt, das heißt, andere Regionen müssen noch warten. Zweitens: Auch wenn Yoti kaum personenbezogene Daten weitergibt, bleiben Datenschutz‑ und Nutzungsrisiken bestehen. Für Nutzer heißt das: Augen auf bei der Auswahl der Verifizierungs‑Methode, und genau lesen, welche Daten verlangt werden.

Als Nutzer in Deutschland würde ich empfehlen: abwarten, lesen, wie der Pilot läuft, und bei Fragen zur Datenverarbeitung nachhaken. Sony hat hier eine Chance, den Schutz von Minderjährigen zu verbessern, aber eben nur, wenn es transparent und nutzerfreundlich bleibt. Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass es ziemlich nervig sein kann, sich bei jeder einzelnen Plattform zu verifizieren, auch wenn es nur wenige Minuten dauert.

Was meint ihr? Wie steht ihr zur Altersverifizierung im PSN – sinnvoll oder übergriffig? Kommentare erwünscht.