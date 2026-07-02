Sony-Funkstille nach Disc-Aus: GTA 6 ebnete den Weg für den Digital-Zwang

Sony stellt die Produktion physischer Spiele im Jahr 2028 ein und kappt nach der Ankündigung die Kommunikation auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Der digitale Rückzug folgt unmittelbar auf die Bestätigung einer Entwicklung, die sich seit Monaten durch die Geschäftsberichte frisst.

Das Schweigen nach dem Bruch

Der Hauptkanal auf X setzte die Meldung ab, danach setzte die Schockstarre ein. Weder die turnusmäßigen Ankündigungen zu PlayStation Plus noch frisches Trailermaterial zu kommenden Lizenzprojekten wurden auf den hauseigenen Plattformen geteilt. Wer möchte schon eine positive Ankündigung veröffentlichen und anschließend drei Tage lang das Internet löschen müssen?

Auf YouTube herrscht seit vierundzwanzig Stunden Stillstand, während die Kommentarspalten auf Instagram ungefiltert von der eigenen Nutzerschaft überrannt werden. Das Management nutzt ein bekanntes Verhaltensmuster aus der Schließung von Bluepoint Games zu Beginn des Jahres. Damals dauerte die Funkstille exakt zweiundsiebzig Stunden. Diese Frist wird dieses Mal nicht ausreichen.

Der Zeitpunkt für die Bekanntgabe wurde mit genauester Präzision gewählt. Der erste Juli markiert den Beginn des neuen Quartals. Die Zahlen der vorangegangenen drei Monate sind gesichert, der Aktienkurs für den Moment geschützt.

Die Branche hat dieses Szenario vorab getestet. „GTA 6“ fungierte ziemlich sicher als exklusiver Testballon, um die Akzeptanzgrenze der Konsumenten bei rein digitalen Veröffentlichungen auszuloten. Dem Rockstar-Epos konnte man dies schließlich schnell verzeihen. Das Experiment war erfolgreich. Sony zieht nun die Konsequenz aus den Daten.

Die Zahlen der Distribution

Die Logik hinter dem Schritt ist unstrittig. Der Verzicht auf Presswerke, globale Logistikketten und den physischen Zwischenhandel erhöht die Marge pro verkaufter Einheit massiv. Gleichzeitig verschwindet der Gebrauchtmarkt im PlayStation-Ökosystem ab 2028 vollständig. Der Plattforminhaber besitzt ab diesem Datum das absolute Monopol auf die Preisgestaltung im eigenen Store und die lästige Konkurrenz durch den Einzelhandel existiert nicht mehr. Das ist das eigentliche Ziel.

Für den Endverbraucher bedeutet diese Umstellung das Ende der Preiskontrolle durch den Markt, wenngleich vollkommen selbst verschuldet, wie in meinem aktuellen Kommentar dargelegt. Schnäppchen am Release-Tag gehören bald der Vergangenheit an.