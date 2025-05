Sony geht in die Offensive – First-Party-Feuerwerk für die PS5 angekündigt

Sony trommelt zur großen Software-Offensive – und hofft, dass niemand merkt, dass die PS5-Hardware langsam Staub ansetzt. In ihrem aktuellen Finanzbericht bestätigt der Konzern sinkende Konsolenverkäufe, doch die gute Nachricht für alle Aktionäre und vielleicht auch ein paar Spieler: Die First-Party-Spiele sollen’s richten. Und zwar richtig.

Death Stranding 2, Ghost of Yotei & Co. – Sonys Hoffnungsträger im Software-Jahr

Denn mit „Death Stranding 2: On the Beach“ im Juni und „Ghost of Yotei“ im Oktober stehen gleich zwei Schwergewichte auf dem Fahrplan. Ersteres: eine surreale Odyssee zwischen Paketdienst und Weltuntergang. Zweiteres: ein spiritueller Nachfolger zu „Ghost of Tsushima“ – hoffentlich mit mehr Spieltiefe als nur stilvollen Kameraeinstellungen im Bambuswald.

Aber Sony wäre nicht Sony, wenn man sich damit zufriedengäbe. Auch Titel wie „Lost Soul Aside“ – das ewig verschobene „Final Fantasy trifft Devil May Cry“-Projekt –, Bungies „Marathon“ und der PC-Release von „Stellar Blade“ sollen die Umsätze und Hardwareabsätze neu ankurbeln. Letzterer mit der Hoffnung, dass auch außerhalb der Konsole genug Fans für stilisierte Sci-Fi-Ästhetik und hautenge Outfits vorhanden sind.

Im vergangenen Geschäftsjahr (bis 31. März 2025) wurden immerhin 28,9 Millionen First-Party-Titel verkauft – etwa 10 % der Gesamtverkäufe von 303,3 Millionen PS5-Spielen. Diese Quote soll steigen, und man kann spekulieren, dass Sony noch das eine oder andere Ass im Ärmel hat. Vielleicht ein „unschuldiges“ Remake? Vielleicht sogar ein Lebenszeichen von der God of War Collection, die irgendwo zwischen Serverarchitektur und Teamwechseln verloren ging?

Weniger Hardware, mehr Software: Die neue PlayStation-Strategie

Ein Aspekt, der bei all den schönen Exklusivankündigungen gerne unter den Tisch fällt: Mikrotransaktionen. Sie sind nach wie vor Sonys sprudelnde Geldquelle – weit vor physischen Spielen oder gar Umsätzen durch Konsolenverkäufe. Deshalb bleibt der Traum vom Live-Service-Megahit lebendig. Bislang eher Wunschdenken als Realität, aber wehe, wenn einer zündet.

Die Strategie ist klar: Weniger Blech, mehr Bits. Weniger Konsole, mehr Inhalte. Ob das reicht, um PlayStation auf Kurs zu halten, wird sich zeigen. Der Ball liegt jetzt bei den Studios – und bei den Spielern, die entscheiden, ob sie sich vom neuen Line-up wirklich mitreißen lassen. Oder ob sie doch lieber auf dem Game Pass surfen.