Sony gründet Dark Outlaw Games unter der Leitung von Jason Blundell

Sony Interactive Entertainment wagt erneut einen großen Schritt in die Zukunft des Gamings und verkündet die Gründung eines brandneuen First-Party-Studios: Dark Outlaw Games. Geleitet wird das Studio von keinem Geringeren als Jason Blundell, einer Koryphäe in der Shooter-Szene und ehemaligem Mastermind hinter der Call of Duty: Black Ops-Reihe.

Ein neues Studio mit großer Vision

Blundell, bekannt für seine bahnbrechende Arbeit am Zombiemodus und Kampagnen-Design der Black Ops-Titel, enthüllte die Existenz von Dark Outlaw Games in einem Podcast von Jeff Gerstmann. Das Studio arbeitet bereits seit einiger Zeit im Verborgenen, und auch wenn noch keine handfesten Details zu ihrem ersten Projekt bekannt sind, ist die Spannung bereits greifbar.

„Ich hatte die großartige Gelegenheit, innerhalb der PlayStation Studios ein neues Studio für Sony aufzubauen“, erklärt Blundell begeistert. „Dark Outlaw Games hat sich bewusst im Hintergrund gehalten, denn für mich zählt vor allem das Spiel, nicht das Studio. Wir wollen etwas Großartiges auf die Beine stellen, bevor wir darüber sprechen.“

Diese bescheidene, aber zielgerichtete Herangehensweise könnte ein vielversprechendes Zeichen sein. Sony gründet schließlich nicht jeden Tag ein neues Studio, und die Entscheidung, Blundell als kreativen Kopf an die Spitze zu setzen, deutet auf ambitionierte Pläne hin.

„Es ist ein großes Privileg, mit Sony an einem First-Party-Projekt zu arbeiten“, so Blundell weiter. „Es ist eine Ehre, und ich bin unglaublich aufgeregt.“

Geheimniskrämerei und hohe Erwartungen

Worum es in ihrem ersten Spiel gehen wird, bleibt allerdings ein gut gehütetes Geheimnis. Derzeit konzentriert sich das Studio auf den Aufbau eines talentierten Teams und das Experimentieren mit frischen Ideen. Ein neuer Shooter unter Sony ist jedoch nicht abwegig.

„Wir testen Konzepte, entwickeln Ideen und prüfen, was funktioniert. Ich bin im Herzen Programmierer, also geht es immer um die Frage: Funktioniert es? Macht es Spaß?“ führt Blundell aus.

Er macht zudem deutlich, dass er sich nach all den Jahren in der Branche noch immer von Innovation und neuen Herausforderungen antreiben lässt. „Es geht darum, noch eine weitere Scheibe an die Wand zu hängen. Etwas Neues, Aufregendes oder sogar Gefährliches zu erschaffen, das die Spieler begeistert. Das ist es, was mich jeden Morgen antreibt.“

Die Gaming-Community bleibt gespannt, was Dark Outlaw Games unter der Führung von Blundell hervorbringen wird. Sony verfolgt weiterhin ehrgeizige Pläne, und Dark Outlaw Games könnte eine entscheidende Rolle in dieser Zukunft spielen.