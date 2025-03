Sony: GTA 6 kann zur Einstiegsdroge oder zum Killer für kleine Entwickler werden

Wenn Take-Two Interactive und Rockstar Games im Herbst 2025 die Bombe namens GTA 6 platzen lassen, dann dürfte es nicht nur das größte Gaming-Event des Jahres sein – es wird die gesamte Industrie erschüttern. Dass es ein Milliardenhit wird, steht außer Frage. Doch bedeutet das nur Gewinn für die Großen, oder könnten auch kleine Studios profitieren?

Greg Rice, Head of PlayStation Creators bei Sony, hat sich dazu auf der Game Developers Conference 2025 gegenüber GamesRadar geäußert. Seiner Meinung nach wird GTA 6 nicht nur die Kassen von Rockstar Games füllen, sondern auch frischen Wind in die Branche bringen.

GTA 6 als Einstiegsdroge?

Rice sieht GTA 6 als potenziellen Brückenbauer zu anderen Spielen. Während einige Spieler das Game wohl ausschließlich zocken werden, könnte es andere neugierig auf den Rest der Gaming-Welt machen. Und das bedeutet: Mehr Konsolenverkäufe, mehr potenzielle Kunden für Indie-Studios und Publisher.

Doch nicht alle Entwickler teilen diesen Optimismus. „Viele Devs haben Angst, dass GTA 6 den Markt leer saugt. Niemand will in der Woche oder sogar im Monat des Releases ein Spiel auf den Markt bringen, weil alle nur GTA spielen werden“, so Rice.

Kollaps oder Wachstum?

Die große Frage: Wird GTA 6 eine Schneise der Verwüstung hinterlassen oder den Markt insgesamt wachsen lassen? Laut Rice haben sowohl große als auch kleine Studios Platz zum Atmen, wenn sie auf das richtige Timing und die richtige Strategie setzen.

„Es gibt genug Raum für erfolgreiche Games neben GTA 6, besonders wenn sie sich klar abgrenzen“, so Rice. Zudem sieht er Chancen für kleinere Titel, weil viele neue Spieler erstmals eine Konsole kaufen werden und neben GTA 6 nach anderen Spielen suchen.

Es bleibt abzuwarten, ob GTA 6 ein wirtschaftliches Erdbeben auslöst oder eher als Wachstumsbeschleuniger für die Branche wirkt. Das Spiel wird Milliarden umsetzen, die Industrie umkrempeln und vor allem eines tun – das gesamte Gaming-Jahr 2025 dominieren. Ob kleinere Studios dabei untergehen oder mitreiten können, hängt davon ab, wie gut sie die Welle nutzen.

Derweil warten Fans ungeduldig auf den zweiten Trailer zu GTA 6, das ganz aktuell nun im April erwartet wird.