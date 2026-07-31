Sony hält an Disc-Aus trotz Protest fest: Plastik stirbt, die Preise bleiben

Sony hält trotz anhaltender Nutzerproteste an der vollständigen Abschaffung physischer Datenträger ab dem Jahr 2028 fest. Während die Community Boykotte plant, verweist die Konzernführung auf Markt-Trends und die Angleichung an den PC-Sektor.

Plastikhüllen mit Papier-Codes statt Blu-rays

Finanzvorstand Lin Tao stellte während der aktuellen Q&A zum Quartalsbericht klar, dass der Ausstieg aus dem Disc-Geschäft wie geplant umgesetzt wird. Neuer Content für die PlayStation-Plattform erscheint ab 2028 ausschließlich digital. Für den traditionellen Einzelhandel bedeutet das eine Umstellung auf Verkaufskarten mit Download-Codes. Nordamerikanische Händler testen dieses Modell bereits.

Der Konzern begründet den Schritt mit dem veränderten Konsumverhalten in allen Entertainment-Sektoren. Die Disc verliert ihre Daseinsberechtigung, untermauert von 82 % Digitalanteil bei den Verkäufen laut Geschäftsbericht. Der PC-Markt hat diesen Schritt vor über zehn Jahren vollzogen. Sony zieht nun endgültig nach und verweist auf die verbleibenden Hardware-Vorteile: ein geschlossenes Ökosystem, stabile Systemumgebungen und niedrigere Anschaffungskosten im Vergleich zu High-End-PCs.

Behutsamer Abschied vom Laufwerk

Lin Tao begegnet der Kritik der Spielerschaft mit der üblichen Rhetorik aus der Konzernzentrale. Auf Nachfrage von Investoren im Rahmen des Q&A-Segments zum Quartalsbericht kommentierte die Finanzvorständin den Prozess mit folgenden Worten:

„We put in a lot of thought and time, and we cautiously considered this, and we came to this conclusion, and we’re going to cautiously move this forward…“

Das Management räumt ein, dass physische Medien mit Nostalgie verbunden sind. An der Entscheidung ändert das nichts. Der Widerstand aus der Community formiert sich unterdessen weiter. Für August ist ein einwöchiger Boykott des PlayStation Networks angesetzt. Neben dem Disc-Aus stehen verbleibende Restrukturierungen im Fokus der Kritik: die Schließung von Entwicklerstudios, die Fokussierung auf Live-Service-Titel sowie das brachliegende Archiv klassischer Marken.

Ein Boykott im August ändert keine Konzernbeschlüsse für 2028. Sony streicht die Produktions- und Logistikkosten für Blu-rays, behält aber die volle Preiskontrolle im hauseigenen digitalen Store. Der Spieler verliert den Gebrauchtmarkt, die Möglichkeit zum Wiederverkauf und das Eigentum an seinen Titeln. Der Tausch von Plastikscheiben gegen reine Lizenzrechte ist für den Hersteller ein reines Rechenbeispiel. Die Rechnung geht auf. Für Sony.