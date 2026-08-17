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Sony hält den PS6-Release weiter offen: Die Konsole verliert ihre Existenznotwendigkeit

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Der PS6-Release bleibt ohne Termin. Sony-CEO Totoki bremst Erwartungen für 2027 wegen hoher KI-Chipkosten und langen Lieferverträgen.

Ps6 Console Digital Handheld
PS6 Concept Image

Sony-CEO Hiroki Totoki hat offiziell bestätigt, dass das Unternehmen weiterhin keinen Veröffentlichungstermin für die PS6 festgelegt hat. Das bisher favorisierte Zeitfenster für das Jahr 2027 steht damit womöglich auf der Kippe.

KI-Boom verknappt Speicher und treibt Chip-Preise

Der weltweite Hype um Künstliche Intelligenz frisst die Halbleiterkapazitäten auf. Schlüsselkomponenten wie moderner DRAM- und NAND-Speicher werden teurer, während Fertigungskapazitäten bei Auftragsfertigern wie TSMC knapp bleiben.

Für einen Konsolenhersteller ist das ein wirtschaftliches Risiko. Konsolen der ersten Generation müssen über hohe Stückzahlen und knappe Margen in den Markt gepumpt werden. Wer eine PS6 mit echter Next-Gen-Leistung 2027 auf den Markt bringen will, müsste entweder einen exorbitanten Verkaufspreis aufrufen oder immense Verluste pro verkaufter Einheit schlucken. Punkte wie diese entscheiden über Hardwarezyklen. Nicht der Kalender.

Warum künstliches Warten für Sony extrem teuer wird

Die Gegenseite dieser Medaille wird in der Debatte oft vergessen: Ein beliebiges Verzögern einer weitgehend fertig entwickelten Konsole ist ein Risikospiel. Lieferverträge mit Chipfertigern wie AMD oder TSMC werden Jahre im Voraus geschlossen und sichern feste Wafer-Kontingente sowie Fertigungsstraßen.

Lässt ein Hersteller diese vertraglich zugesicherten Kapazitäten ungenutzt verstreichen, drohen Konventionalstrafen oder massiver Leerlauf in der Logistikkette. Gleichzeitig veraltet die gewählte Architektur schlichtweg, während die Entwicklungskosten weiter in den Bilanzen brennen. Ein künstliches Zurückhalten aus reiner Abwarterei bringt kaum Vorteile. Es kostet jeden Tag bares Geld.

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Vom Hardware-Bauer zum IP-Giganten

Sony ist nicht mehr das Unternehmen der PS2- oder PS3-Ära. Unter Hiroki Totoki hat sich der Konzern konsequent zu einem medienübergreifenden Unterhaltungsnetzwerk gewandelt. Film, Musik, Gaming und Anime greifen ineinander.

Franchises wie „The Last of Us“ oder „God of War“ werfen als TV-Serien und Merchandise dauerhaft Gewinne ab. Völlig unabhängig davon, ob gerade eine neue Plastikkiste unter dem Fernseher steht. Die Hardware ist nicht mehr der alleinige Motor des Ökosystems, sondern nur noch einer von vielen Verwertungskanälen.

Zusätzlich verschafft die aktuelle Konsolengeneration dem Hersteller zeitlichen Spielraum. Mit dem für November anstehenden Release von „GTA 6“ steht der PlayStation 5 der größte kommerzielle Treiber der Dekade bevor. Dieser Software-Impuls wird die Verkäufe der bestehenden Hardware voraussichtlich noch über Jahre tragen.

Ein potenzielles Verschieben der PS6 ist ein zweischneidiges Schwert. Ein verfrühter Launch im Jahr 2027 droht an hohen Komponentenpreisen oder abgespeckter Leistung zu scheitern. Gleichzeitig laufen Sonys Fertigungsverträge und Entwicklungszyklen im Hintergrund unbarmherzig weiter. Das macht ein jahrelanges Warten schlicht zu teuer.

Sony muss den Punkt treffen, an dem Chip-Preise und vertraglicher Fertigungsdruck perfekt harmonieren. Wer auf die PS6 wartet, braucht vielleicht Geduld.

Gta Pre Order Release
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SOURCES:WSJ
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Stefan Scholz
17. August 2026 14:20

„verliert Existenznotwendigkeit“
Jap. Bei mir auf jeden Fall. Die PS5 ist meine letzte Playstation und durch die überzogene Menge an Codes in Boxen und Game Key Cards ist die Switch 2 meine letzte Konsole generell.

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Shong Xina
17. August 2026 15:03
Reply to  Stefan Scholz

Stefan Scholz Game Key Cards kann man aber wenigstens wieder verkaufen oder günstiger gebraucht kaufen, also immernoch besser als reiner digitaler Schund.

0
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N7Dan
17. August 2026 17:21
Reply to  Stefan Scholz

Fertig geflennt?

Weiter gehen, hier gibt es nichts zu sehen 🫵🤫

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