Sony hat heimlich ein Feature im PlayStation Store verbessert

Sony veröffentlicht regelmäßig neue Updates für das Betriebssystem der PlayStation 5. Die meisten Neuerungen in diesen Patches werden in irgendeiner Form vorgestellt, manchmal muss die Community sie aber auch selbst herausfinden. Zuletzt wurden offenbar heimlich die Wunschlisten überarbeitet.

Wunschlisten-Limit heimlich angehoben

Dass Sony die Wunschliste zuletzt in den Fokus genommen hatte, hat sich schon bemerkbar gemacht. Seit einiger Zeit gibt es nämlich spezielle Benachrichtigungen, wenn ihr die PS-App auf dem Smartphone benutzt. Wenn ihr dort die Benachrichtigungen aktiviert habt, bekommt ihr einen Hinweis, wenn eines der Spiele auf eurer Wunschliste im Angebot ist. Das ist natürlich ziemlich praktisch, da man bei den XXL-Sales schnell mal ein paar spannende Spiele übersehen kann.

Offenbar war das aber nicht die einzige Änderung an der Wishlist. Wie User auf ResetEra festgestellt haben, gilt die zuvor festgelegte Obergrenze von 100 Einträgen auf der Wunschliste nicht mehr. Ein User konnte insgesamt 188 Titel zu seiner Liste hinzufügen. Sony hat die Plätze der Wunschliste also offenbar heimlich fast verdoppelt.

Feature war lange nachgefragt

Die Änderung kommt natürlich insgesamt gut an. Immerhin erscheinen immer mehr neue Spiele in immer kürzeren Abständen und die Preise für neue Titel sind zuletzt ebenfalls gestiegen. Mit der Wunschliste können Spieler so den Überblick über alle für sie interessanten Spiele behalten. Manchen Usern geht das neue Limit allerdings noch nicht weit genug und sie fragen sich, warum es überhaupt eine Obergrenze gibt. Wer 1000 Spiele auf der Wishlist haben möchte, sollte doch auch die Möglichkeit dazu haben.

Die allermeisten User dürften die Änderung, wenn überhaupt, erst irgendwann in der Zukunft wirklich bemerken. 100 Plätze sind nunmal auch eine ganze Menge. Es gibt aber noch einen Tipp von einigen Usern, der erklärt, warum sie die Wunschliste schneller füllen als andere: Sie packen offenbar mehrere Versionen eines Spiels nacheinander auf die Wishlist. Dadurch können sie dann bei einem Sale auf einen Blick sehen, welche Version den größten Preisnachlass bekommen hat. Ziemlich clever.