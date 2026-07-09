Sony im digitalen Umbruch: Berechnete Ignoranz trifft auf Aktiensell-off

Die angekündigte Einstellung der PlayStation-Disc-Produktion für das Jahr 2028 sorgt in der Community weiterhin für heftige Reaktionen. Während Analysten den organisierten Nutzerprotesten die wirtschaftliche Hebelwirkung absprechen, sendet der massive Aktienverkauf durch Sony-CEO Hiroki Totoki ein anderes Signal an den Markt.

Boykottaufrufe und Stornierungen von Vorbestellungen für kommende Flaggschiff-Titel wie „Marvel’s Wolverine“ dominieren derzeit die sozialen Netzwerke. Branchenanalysten wie Serkan Toto bewerten diese Maßnahmen als wirtschaftlich irrelevant.

Bei über 120 Millionen aktiven PlayStation-Nutzern und rund 50 Millionen PS-Plus-Abonnenten bewegt sich ein potenzieller Verlust im einstelligen Prozentbereich. Die Marge im rein digitalen Vertrieb fängt diese Reibungsverluste mühelos auf. Sony sitzt den digitalen Shitstorm schlicht aus. Es geht nur um Zahlen.

CEO-Aktienverkauf signalisiert unruhige Zeiten

Deutlich mehr Gewicht als die Petitionen der Spielerschaft hat eine aktuelle SEC-Pflichtmitteilung. Demnach hat Sony-Group-CEO Hiroki Totoki nur wenige Tage nach der Ankündigung des Disc-Stopps 56,5 % seiner firmeneigenen Aktien abgestoßen.

Ein solcher Schritt mitten in einer beginnenden Krise ist unüblich für ein stabiles Marktumfeld. Die Parallele zu Ex-PlayStation-Chef Jim Ryan liegt nahe, der vor seinem Abgang ebenfalls Anteile liquidierte. Das Management rechnet fest mit spürbarem Gegenwind beim Aktienkurs.

Die Realität der Vertriebskanäle

Die Umstellung auf den rein digitalen Vertrieb spart Sony erhebliche Produktions-, Logistik- und Handelsmargen. Dass Partner und der Einzelhandel im Vorfeld nicht informiert wurden, folgt der üblichen Taktik, um den Abverkauf bestehender Hardware nicht vorzeitig zu bremsen. Ein Zurückrudern des Konzerns ist ausgeschlossen.

Die Infrastruktur für die kommende Konsolengeneration steht fest. Anpassungen wird es allenfalls bei der nachträglichen Kommunikation zur Abwärtskompatibilität bestehender physischer Sammlungen geben.

Der Verzicht auf das physische Medium ist eine logische Konsequenz der Gewinnmaximierung, kein Versehen. Spieler verlieren mit dem Disc-Aus die Hoheit über den Gebrauchtmarkt und das Eigentum an ihren Software-Lizenzen. Wer glaubt, dass ein storniertes Abo den Konzern umstimmt, verkennt die Umsatzanteile des PlayStation Stores. Die bittere Pille wird geschluckt werden. Am Ende entscheidet der Konsument wieder an der Kasse der nächsten Hardware-Generation.