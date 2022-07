Sony Inzone H9 Noise Cancelling Headset bereits im Sale

Statt bisher 299 EUR gibt es das Inzone H9 aktuell für nur 259 EUR bei Amazon.de , also eine satte Ersparnis nach so kurzer Zeit.

Für die neuen Headsets nutzt Sony seine Expertise in der Kopfhörertechnologie und verleiht den Membranen der Lautsprecher eine spezielle Form. Dadurch können die Kopfhörer sowohl extrem hochfrequente Töne realistisch wiedergeben als auch authentische tiefe Frequenzen reproduzieren, was das Spielerlebnis noch intensiver macht.

