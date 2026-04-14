Sony INZONE M10S II: High-End-OLED mit 540 Hz für 1.399 EUR angekündigt

Sony erweitert sein INZONE-Portfolio um den Gaming-Monitor M10S II, der mit einem 540-Hz-OLED-Panel und extrem niedrigen Latenzen primär auf den E-Sports-Markt abzielt. Während der Monitor im Juni 2026 für rund 1.399 EUR erscheint, kommt bereits im April das offene Headset INZONE H6 Air für etwa 200 EUR in den Handel.

Der Sony INZONE M10S II markiert die technologische Speerspitze der Marke. Das 27-Zoll-Display löst in QHD auf und bietet eine Bildwiederholrate von 540 Hz. In Kombination mit der OLED-typischen Reaktionszeit von 0,02 ms (GtG) ist das Gerät konsequent auf die Minimierung von Input-Lag und Bewegungsunschärfe getrimmt.

Für professionelle Turnierszenarien integriert Sony einen speziellen Modus, der das Bild auf die im E-Sport üblichen 24,5 Zoll skaliert. Zusätzlich verfügt das Panel über eine „Super Anti-Glare“-Beschichtung, um störende Reflexionen in hellen Spielumgebungen zu unterbinden.

INZONE H6 Air: Fokus auf natürliches Klangbild

Parallel zum Monitor bringt Sony mit dem H6 Air sein erstes Open-Back-Headset auf den Markt. Mit einem Gewicht von 199 Gramm ist es das leichteste Modell der Serie. Die offene Bauweise soll eine breitere Bühne und ein natürlicheres Hörempfinden der eigenen Stimme ermöglichen – ein bewusster Gegenentwurf zur starken passiven Geräuschisolierung geschlossener Systeme. Ein USB-Dongle erlaubt die Nutzung individueller Audioprofile am PC, während ein EQ-Profil der PlayStation Studios auf cineastische RPGs optimiert wurde.

Für wen lohnt sich die Hardware?

Technisch betrachtet klafft eine deutliche Lücke zwischen der Leistungsfähigkeit des M10S II und der aktuellen Konsolen-Hardware. Während der Monitor 540 Hz liefert, ist die PlayStation 5 auf maximal 120 Hz limitiert. Wer den Monitor ausschließlich an der Konsole betreibt, nutzt also lediglich rund 22 % der möglichen Bildwiederholrate.

PC-Gamer: Erhalten hier ein High-End-Gerät, das mit der ASUS ROG Swift-Serie konkurriert, aber den Vorteil der OLED-Farbwiedergabe gegenüber klassischen TN-Panels mit hohen Bildraten bietet.

Erhalten hier ein High-End-Gerät, das mit der ASUS ROG Swift-Serie konkurriert, aber den Vorteil der OLED-Farbwiedergabe gegenüber klassischen TN-Panels mit hohen Bildraten bietet. Konsolen-Spieler: Für reine PS5-Nutzer bleibt der Monitor ein teurer Overkill. Hier sind Modelle wie der ältere INZONE M9 (4K/144Hz) oder der M10S (Vorgänger) preis-leistungstechnisch sinnvoller, da die Konsole die 540 Hz schlicht nicht bedienen kann.

Verfügbarkeit und Preise

INZONE H6 Air: Release im April 2026, UVP ca. 199 Euro.

Release im April 2026, UVP ca. 199 Euro. INZONE M10S II: Release im Juni 2026, UVP ca. 1.399 Euro.

Sony festigt mit der INZONE-Reihe seine Präsenz im PC-Sektor. Der M10S II ist ein reines Performance-Werkzeug für kompetitive PC-Spieler (Valorant, Counter-Strike 2), für die Millisekunden entscheidend sind. PS5-Besitzer zahlen hier für Features, die ihre Konsole technisch nicht ausreizen kann. Das H6 Air hingegen bietet durch die offene Bauweise einen echten Mehrwert für Spieler, die ein luftiges Tragegefühl und räumliche Ortung über reine Abschirmung stellen.