Sony INZONE – Neue Gaming-Marke mit Headsets & Monitoren vorgestellt

Wie erwartet, hat Sony heute ihre neue Gaming-Marke INZONE vorgestellt, die sich in erster Linie an PC-Gamer richtet. Für PlayStation-Spieler könnten die ersten Produkte, darunter Headsets und Monitore dennoch interessant sein.

Vorgestellt wurde unter anderem der brandneue Gaming-Monitor INZONE M9, der HDR, 4K-Auflösung und hohe Kontraste dank Full Array-Technologie mit Local-Dimming bietet. Außerdem können sich User auf eine Bildwiederholrate von 144 Hz, IPS und eine schnelle GtG (Gray-to-Gray)-Reaktionszeit von 1 ms freuen.

In Verbindung mit der PlayStation 5 sorgt HDR Tone Mapping dafür, dass der Monitor die Konsole bei der Ersteinrichtung automatisch erkennt und die HDR-Einstellungen entsprechend optimiert. Außerdem schaltet der Monitor automatisch in den Kinomodus, wenn User auf der PlayStation 5 Filme schauen, oder in den Spielmodus, wenn sie spielen. Optional wird es den INZONE M3 geben, der etwas kleiner ausgestattet ist.

Sony INZONE Hardware

INZONE Headsets auch für PlayStation 5

Ebenfalls vorgestellt wurden verschiedene Headsets, wovon das INZONE H7 und das INZONE H9 speziell für PlayStation 5 erwähnt werden. Für die neuen Headsets nutzt Sony seine Expertise in der Kopfhörertechnologie und verleiht den Membranen der Lautsprecher eine spezielle Form. Dadurch können die Kopfhörer sowohl extrem hochfrequente Töne realistisch wiedergeben als auch authentische tiefe Frequenzen reproduzieren, was das Spielerlebnis noch intensiver macht.

Das INZONE H9 und das INZONE H7 bieten zudem eine Bildschirmanzeige, sodass User die Einstellungen am Headset leicht anpassen und dann im PlayStation 5 Control Center auf dem Bildschirm sehen können. Beide Kopfhörer verfügen außerdem über eine Gaming- und Chat-Balance, mit der die Spieler über das Headset das Lautstärkeverhältnis zwischen Spielsound und Voice-Chat ändern können. Und schließlich warten die beiden Headsets mit einer Vielzahl von Features auf, darunter Kompatibilität mit Tempest 3D AudioTech, damit man den immersiven Sound beim Spielen mit noch stärkerer räumlicher Wirkung genießen können.

INZONE Headset

„Die zunehmende Zahl der E-Sport-Turniere sowie die Weiterentwicklung des Gaming-Entertainments erhöhen das Interesse am Gaming und lassen den Markt wachsen“, so Yukihiro Kitajima, Head of Game Business and Marketing Office, Sony Corporation. „Angesichts unserer langen Tradition bei Audio- und Videotechnologien der Spitzenklasse sind wir überzeugt, dass wir mit unserer neuen Produktlinie allen, die ihr aktuelles Gaming-System aufrüsten möchten, noch mehr Optionen bieten. Wir möchten zum Wachstum der Gaming-Kultur beitragen, indem wir PC- und PlayStation-Nutzer umfangreichere Möglichkeiten eröffnen, ihr Leben durch Spiele zu bereichern.“ Sony

Verfügbar sind die neuen Monitore und Headsets bereits ab diesem Juli. Der INZONE M9 kostet 1.099 Euro, sowie die INZONE Headsets zwischen 99 und 299 EUR. Weitere Details zu den neuen Hardware-Produkten gibt es unter diesem Link.