Sony, ist es Zeit, die Tore zu öffnen? Helldivers 2 beweist: Der Konsolenkrieg ist vorbei

Gears of War auf der PlayStation 5. Helldivers 2 auf Xbox. Zwei Schlagzeilen, die vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen wären, heute aber Realität sind. Spiele, die lange als Markenzeichen einer einzelnen Konsole galten, wandern über Plattformgrenzen hinweg, und plötzlich fühlt sich die Welt der Videospiele ein bisschen offener an.

Helldivers 2 auf Xbox, der Anfang einer neuen Ära

Für Xbox-Spieler ist Helldivers 2 längst ein kleiner Triumph, wie die aktuellen Zahlen beweisen. Ein Spiel, das sie zuvor nur von PS5 und PC kannten, landet endlich auf ihrer Konsole. Gleichzeitig dürfen PlayStation-Fans nun erleben, wie Marcus Fenix sich auf ihrer Hardware durch Horden von Gegnern ballert. Ein Zeichen dafür, dass Cross-Platform kein leeres Versprechen ist, sondern ein Trend, der Fahrt aufnimmt.

Doch während Microsoft zunehmend bereit ist, seine größten Marken über den eigenen Ökosystem-Rand hinaus zu öffnen, bleibt Sony vorsichtig. Uncharted, The Last of Us, Horizon Zero Dawn, Spider-Man – die Kronjuwelen des PlayStation-Universums – sind weiterhin fest in Sonys Händen, nur für PS5 oder, vereinzelt, PC verfügbar. Xbox-Spieler, die vielleicht neugierig auf Nathan Drakes Abenteuer wären, gehen leer aus. Wer hätte gedacht, dass die PlayStation-Klassiker einmal die Neugier der Konkurrenz wecken würden?

Hier steckt eine Chance für Sony und für uns Spieler, die über reine Werbung für den Xbox-Store hinausgeht. Helldivers 2 auf Xbox ist ein kleiner Schritt, aber er zeigt, dass es möglich ist, große Franchises außerhalb der eigenen Plattform erfolgreich zu platzieren. Microsoft macht es vor: Spiele wie Forza Horizon 5 oder Indiana Jones and the Great Circle sind auf PS5 angekommen, und das, obwohl sie zuvor Xbox-exklusiv waren. Dabei geht es nicht nur um Geld, sondern auch um Reichweite, Aufmerksamkeit und die Chance, Geschichten und Abenteuer einer viel größeren Community zugänglich zu machen.

Im PlayStation Station Store ist der Konsolenkrieg bereits überwunden

Sony, seid ihr bereit, eure Schätze zu teilen?

PlayStation-Fans, fragt euch selbst: Wärt ihr bereit, eure Lieblingsspiele auf anderen Plattformen zu sehen, ohne dass der Zauber der Marke verloren geht? Könnte ein Uncharted auf Xbox oder ein Spider-Man: Miles Morales euren Blick auf das Ökosystem erweitern, ohne dass ihr euch verraten fühlt? Vielleicht ist genau jetzt der Moment, diesen Test zu machen – Sony könnte mehr tun, als viele erwarten.

Der “Konsolenkrieg” ist ohnehin schon lange vorbei. Marketingmythos, Fan-Diskussionen, Plattform-Treue – das alles hat den Umsatz von Sony und Microsoft nur angeheizt, während Spieler häufig zwischen Loyalität und Lust auf neue Spiele zerrieben wurden. Wenn wir ehrlich sind, profitieren wir Fans am meisten, wenn exklusive Geschichten überall gespielt werden können. Die Frage ist nur: Will Sony diesen Schritt gehen oder warten sie noch ein paar Jahre, bis es für die Fans fast selbstverständlich wird?

Mehr als nur ein Weckruf

Helldivers 2 auf Xbox ist mehr als nur ein Port. Es ist ein kleiner Weckruf. Microsoft hat gezeigt, dass es möglich ist, Spieler zu begeistern, selbst wenn sie ursprünglich nicht zur eigenen Plattform gehörten. Sony hat nun die Chance, den Ball zurück ins Feld zu spielen und zu zeigen, dass auch sie bereit sind, ihre größten Schätze einer neuen Generation von Spielern zugänglich zu machen, ohne das exklusive Prestige zu verlieren.

Die große Frage bleibt: Seid ihr bereit, PlayStation-Fans, diesen Schritt zu akzeptieren? Würdet ihr es begrüßen, wenn eure Lieblingsspiele über die Grenzen der Konsole hinaus freigegeben werden? Oder bleibt ihr skeptisch, in der alten Gewissheit, dass manche Abenteuer nur auf eurer Hardware stattfinden dürfen? Egal, ob es um Live-Service oder klassische Spiele geht, es geht um das große Ganze der Zukunft

Vielleicht ist es Zeit für einen kleinen Testlauf. Helldivers 2 hat ihn bereits gestartet. Nun liegt es an Sony, zu zeigen, ob sie bereit sind, die eigene Schatzkammer ein Stück zu öffnen. Welches PlayStation-Exklusiv würdet ihr gerne auf Xbox spielen oder umgekehrt? Würdet ihr euch freuen, wenn The Last of Us endlich auf Xbox landet, oder wäre das für euch ein Verrat an der PlayStation-DNA?

Hinweis: Dieser Artikel spiegelt die Meinung des Autors wider und soll vor allem eine Diskussion anregen. Es geht nicht darum, eine Seite zu „belehren“, sondern um die Frage: Wie offen sollte Gaming in Zukunft sein? Nutzt dazu die Kommentarfunktion!