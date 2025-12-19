Sony kauft Snoopy: Ein echter Peanuts-Deal für Nostalgie für Sammler

Sony kauft Snoopy, und damit eine der kultigsten Marken der vergangenen Jahrzehnte. In einem Deal über rund 457 Millionen US-Dollar wirkt das wie ein Kuriosum am Rand der Gaming-Welt. Für Sony ist es ein konsequenter Schritt in Richtung Konzernausbau.

Die japanische Gruppe sichert sich gemeinsam mit Sony Pictures Entertainment die 41-Prozent-Beteiligung des kanadischen Medienunternehmens WildBrain an Peanuts Holdings. Sony Music Entertainment hielt bereits 39 Prozent. Bleiben 20 Prozent bei der Familie von Charles M. Schulz. Sony kontrolliert damit das Franchise faktisch vollständig, vorbehaltlich der üblichen regulatorischen Freigaben.

Snoopy ist kein Kinderkram, sondern ein globales Asset

Peanuts ist kein verstaubter Comic aus den 50ern, auch wenn der Ursprung genau dort liegt. Snoopy, Charlie Brown und Co. sind heute vor allem in Japan und großen Teilen Asiens ein enormes Geschäft. Kooperationen mit Modeketten wie Uniqlo oder GU laufen dort nicht als Retro-Gag, sondern als Massenware mit Zugkraft.

457 Millionen Dollar wirken im Sony-Kosmos nicht überzogen. Zum Vergleich: Für Bungie legte man 2022 über 3,6 Milliarden Dollar auf den Tisch. Peanuts spielt in einer anderen Liga, aber mit dem klaren Vorteil der generationsübergreifenden Markenbindung, kaum Imageschäden und extrem hohe Wiedererkennbarkeit.

Wer jetzt auf Snoopy-Games für die PS5 spekuliert, sollte einen Gang zurückschalten. Dieser Kauf hat fast nichts mit PlayStation zu tun. Und genau darin liegt seine Aussagekraft. Sony baut seit Jahren konsequent ein Netzwerk aus Musik, Film, Anime und Lizenzen auf. Unterhaltung zuerst, Hardware zweitrangig.

Peanuts passt perfekt in dieses Bild. Sony Music übernimmt die operative Führung in Japan, Sony Pictures liefert Management-Support – saubere Konzernlogik halt, wo man Inhalte besitzt, global verwerten und Risiken streut.

Zukunftspläne noch unklar

Noch offen bleibt, wie aggressiv Sony die Marke modernisieren will. Ob Neue Animationsformate, Streaming-Exklusives oder mehr Kino? Das wird man dann sehen. Sony dürfte jedoch keine solche Ikone kaufen, nur um sie im Tresor zu lagern.

Der Deal zeigt erneut, wie weit sich der Konzern von seinen reinen Elektronik-Wurzeln entfernt hat. Wer Sony immer noch nur durch die PlayStation-Brille betrachtet, verpasst das große Bild. Sony kauft Snoopy nicht aus Sentimentalität, sondern aus Kalkül. Peanuts ist ein stabiles, globales Franchise mit langer Haltbarkeit. Für Gamer nebensächlich, für Sonys Ambitionen als Entertainment-Gigant ein logischer Zug, und ein weiterer Beweis, dass Inhalte längst wichtiger sind als Konsolen.