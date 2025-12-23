Sony kehrt auf die CES 2026 zurück: True RGB, neue Bravia-TVs – und viele offene Fragen

Am 7. Januar 2026 um 2 Uhr hält Sony seine CES-Konferenz in Las Vegas ab. Die Messe ist traditionell das Schaufenster für neue TV-Technik, und genau hier wird es nach Sonys Rückkehr spannend. Während Samsung, LG und TCL ihre Karten meist früh offenlegen, fährt Sony seit Jahren einen anderen Kurs: weniger Show, mehr Kontrolle über den eigenen Produktzyklus.

Die CES 2026 könnte zeigen, ob Sony daran festhält, oder wieder umdenkt. Sicher ist nur, dass Sony an einer neuen Bravia-Generation arbeitet, auf die Technikfans vermutlich einen ersten Blick werfen können.

True RGB: Mehr als nur ein neuer Marketingname?

Sony hat sich kürzlich, und laut Berichten, die Bezeichnung „True RGB“ gesichert. Dahinter steckt sehr wahrscheinlich RGB Mini-LED, eine Weiterentwicklung klassischer Mini-LED-Backlights. Statt weißer LEDs mit Farbfiltern kommen echte rote, grüne und blaue Lichtquellen zum Einsatz.

Der Vorteil liegt in einer deutlich besseren Farbraumabdeckung, präziseren Farben bei hoher Helligkeit und weniger Kompromissen zwischen HDR-Peak und Farbtreue. Sony hat diese Technik bereits im Frühjahr 2025 demonstriert, damals noch ohne konkretes Serienprodukt. Andere Hersteller sind hier schon weiter, Samsung etwa mit „Micro RGB“. True RGB dürfte Sonys Antwort darauf sein, auch wenn der Begriff zunächst wie ein reiner Marketingmove klingt.

CES oder später? Sonys Strategie bleibt unklar

Früher war klar, dass neue Bravia-TVs auf der CES gezeigt werden. In den vergangenen Jahren hat Sony diesen Automatismus aufgebrochen und Präsentationen bewusst ins Frühjahr verlagert, fernab vom Messelärm. Auch für CES 2026 ist offen, ob Sony neue TVs wirklich zeigt oder nur Technik anteasert.

Spannend wird auch die Positionierung im Markt. Ordnet Sony seine RGB-Mini-LEDs erneut oberhalb der eigenen OLEDs ein, die durch die neuen Verfahren irgendwann einmal abgelöst werden sollen?

Und was ist mit Gaming und PlayStation?

Kurzfassung: Man sollte seine Erwartungen dämpfen. PlayStation spielte auf der CES zuletzt kaum eine Rolle. PS VR2 war immer mal wieder ein Thema, ist es heute faktisch aber nicht mehr. Wahrscheinlicher sind medienübergreifende Inhalte: Spiele, Filme, Serien, Technologie als verbindendes Element. Für Hardcore-Gamer dürfte das wenig konkret sein, aber strategisch passt es zu Sonys aktuellem Kurs.

Die Sony CES 2026 wird definitiv keine Gameshow, sondern eine Technikfrage. True RGB klingt plausibel und sinnvoll, aber entscheidend ist der Zeitpunkt. Wenn Sony wieder zögert, überlassen sie das Momentum der Konkurrenz. Wenn sie liefern, könnten die neuen Bravia-TVs 2026 technisch ganz vorn mitspielen. Das finden wir Anfang Januar heraus.