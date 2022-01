Sony könnte EA, Ubisoft oder Take Two übernehmen, glauben Analysten

Als Antwort auf den Deal zwischen Microsoft und Activision könnte Sony ebenfalls mit einer Mega-Übernahme reagieren. Hier sieht man EA, Ubisoft oder Take Two als potenzielle Kandidaten.

Zu dieser Einschätzung kommen unter anderem die Analysten von Enders, die Electronic Arts für DEN Favoriten bei Sony halten. Aufgrund dessen Marktwertes, der aktuell bei 37 Milliarden geschätzt wird, könnte das Vorhaben für Sony aber zu teuer sein. Günstiger wären derzeit Ubisoft oder Take Two zu bekommen.

Disney ebenfalls ein Kandidat?

Neben Sony bringt man allerdings auch Disney als potenziellen Käufer für EA ins Gespräch, die ihre digitale Zukunft damit erheblich ausbauen könnten. Insbesondere mit ESPN unter einem Dach sieht man hier enorme Chancen und eine Art Sports-Metaverse, das daraus entstehen könnte.

„Die Kombination von EA Sports mit ESPN könnte viele einzigartige Möglichkeiten schaffen, wie ein echtes Sport-Metaversum.“ Handler Research

Generell sieht man Videospiele-Entwickler und Publisher derzeit als äußerst attraktive Übernahmeziele an, um das eigene Wachstum zu fördern. Das sieht auch Clay Griffin von MoffettNathanson so:

„Es ist keine unangemessene Position zu behaupten, dass Spiele-Publisher attraktive M&A-Kandidaten für große Technologieunternehmen sind, die über die finanziellen Mittel verfügen, um die Metaverse zu verwirklichen, aber vielleicht nicht über die geistigen Eigentumsrechte oder Kernkompetenzen bei der Produktion von Gaming-Inhalten verfügen, die für die Akzeptanz auf dem Massenmarkt erforderlich sind.“

Eine Übernahme, wie die zwischen Microsoft und Activision wird jedenfalls nicht die letzte gewesen sein, die man in naher Zukunft sehen wird. Da sind sich verschiedene Experten einig. Microsoft habe hier etwas los getreten, das andere nun in Zugzwang bringt, um am Ende nicht leer auszugehen.

Electronic Arts steht in diesem Punkt bei so einigen an erster Stelle, von denen man glaubt, sie sind als nächstes dran. Die Frage ist nur, von wem?