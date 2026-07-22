Sony könnte PS5-Discs zur universellen Hardware-Hürde der PS6 machen

Sony überarbeitet laut Insider-Berichten sein internes Download-System so gründlich, dass physische PS5-Datenträger künftig auch als Basismedium für die PlayStation 6 dienen könnten. Das würde getrennte Disc-Pressungen für die nächste Konsolengeneration überflüssig machen.

Das Prinzip Smart Delivery auf PlayStation-Art

Der technische Ansatz hinter diesem Modell basiert auf einem modularisierten Daten-Streaming. Eine Blu-ray dient dabei nicht mehr als vollwertiges Installationsmedium, sondern nur noch als physischer Lizenzschlüssel und Daten-Grundgerüst. Sobald die Disc in das Laufwerk einer PS5, PS5 Pro oder PS6 eingelegt wird, zieht sich das System die spezifischen Hardware-Assets automatisch aus dem PlayStation Network. Eine Trennung im Handel zwischen PS5- und PS6-Hüllen entfällt.

Das spart Presskosten. Und es beendet das Chaos verschiedener Disc-Versionen im Regal. Unklar ist, ob die PS6 über ein Laufwerk verfügen wird. Sony hat sich hierzu bisher nicht geäußert. Stattdessen setzt der Konzern auf die Disc-in-a-Box-Option, bei der Spieler lediglich einen Voucher-Code erwirbt.

Der Haken an der universellen Disc

Dieses Modell ist kein Bekenntnis zum Erhalt physischer Medien. Es ist der schleichende Übergang in eine reine Digital-Zukunft. Wenn die Disc nur noch Rumpfdaten enthält, verliert der Datenträger seine Kernfunktion als autarkes Archivierungsmedium. Ohne Serververbindung zur Sony-Infrastruktur bleibt das Spiel auf einer PS6 unnutzbar. Sony baut damit ein striktes DRM-System auf. Wer keine Internetverbindung hat, liest in Zukunft Röhre.

So schlüssig die technische Logik aus Sicht der Logistik wirkt, so stark widerspricht sie Sonys bisheriger Preispolitik. Ein universelles Disc-System würde eine zusätzliche Einnahmequelle austrocknen. Sony müsste freiwillig auf die zweifache Monetarisierung desselben Titels verzichten. Das passt nicht zur aktuellen Margen-Strategie der Japaner.

Ein universelles Disc-System wäre für Spieler ein echter Gewinn gegen den Versions-Dschungel. Doch die Realität sieht anders aus. Für den Nutzer bedeutet dieser Mittelweg den Verlust der Unabhängigkeit von Online-Servern, während Sony seine Marge im Digitalladen sichert. Technisch machbar, wirtschaftlich unwahrscheinlich. Die rein digitale Konsole bleibt das primäre Ziel.