Sony könnte PS5-Discs zur universellen Hardware-Hürde der PS6 machen

Sony überarbeitet laut Insider-Berichten sein internes Download-System so gründlich, dass physische PS5-Datenträger künftig auch als Basismedium für die PlayStation 6 dienen könnten. Das würde getrennte Disc-Pressungen für die nächste Konsolengeneration überflüssig machen.
Das Prinzip Smart Delivery auf PlayStation-Art
Der technische Ansatz hinter diesem Modell basiert auf einem modularisierten Daten-Streaming. Eine Blu-ray dient dabei nicht mehr als vollwertiges Installationsmedium, sondern nur noch als physischer Lizenzschlüssel und Daten-Grundgerüst. Sobald die Disc in das Laufwerk einer PS5, PS5 Pro oder PS6 eingelegt wird, zieht sich das System die spezifischen Hardware-Assets automatisch aus dem PlayStation Network. Eine Trennung im Handel zwischen PS5- und PS6-Hüllen entfällt.
Das spart Presskosten. Und es beendet das Chaos verschiedener Disc-Versionen im Regal. Unklar ist, ob die PS6 über ein Laufwerk verfügen wird. Sony hat sich hierzu bisher nicht geäußert. Stattdessen setzt der Konzern auf die Disc-in-a-Box-Option, bei der Spieler lediglich einen Voucher-Code erwirbt.
Der Haken an der universellen Disc
Dieses Modell ist kein Bekenntnis zum Erhalt physischer Medien. Es ist der schleichende Übergang in eine reine Digital-Zukunft. Wenn die Disc nur noch Rumpfdaten enthält, verliert der Datenträger seine Kernfunktion als autarkes Archivierungsmedium. Ohne Serververbindung zur Sony-Infrastruktur bleibt das Spiel auf einer PS6 unnutzbar. Sony baut damit ein striktes DRM-System auf. Wer keine Internetverbindung hat, liest in Zukunft Röhre.
So schlüssig die technische Logik aus Sicht der Logistik wirkt, so stark widerspricht sie Sonys bisheriger Preispolitik. Ein universelles Disc-System würde eine zusätzliche Einnahmequelle austrocknen. Sony müsste freiwillig auf die zweifache Monetarisierung desselben Titels verzichten. Das passt nicht zur aktuellen Margen-Strategie der Japaner.
Ein universelles Disc-System wäre für Spieler ein echter Gewinn gegen den Versions-Dschungel. Doch die Realität sieht anders aus. Für den Nutzer bedeutet dieser Mittelweg den Verlust der Unabhängigkeit von Online-Servern, während Sony seine Marge im Digitalladen sichert. Technisch machbar, wirtschaftlich unwahrscheinlich. Die rein digitale Konsole bleibt das primäre Ziel.
Da kann man gleich all digital gehen
Das hab ich mir auch gedacht.