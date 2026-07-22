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Sony könnte PS5-Discs zur universellen Hardware-Hürde der PS6 machen

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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PS5-Discs auf der PS6 nutzen: Ein neues Download-System könnte universelle Discs ermöglichen, setzt aber voll auf DRM und digitale Abhängigkeit.

Ps5 Disc To Digital

Sony überarbeitet laut Insider-Berichten sein internes Download-System so gründlich, dass physische PS5-Datenträger künftig auch als Basismedium für die PlayStation 6 dienen könnten. Das würde getrennte Disc-Pressungen für die nächste Konsolengeneration überflüssig machen.

Das Prinzip Smart Delivery auf PlayStation-Art

Der technische Ansatz hinter diesem Modell basiert auf einem modularisierten Daten-Streaming. Eine Blu-ray dient dabei nicht mehr als vollwertiges Installationsmedium, sondern nur noch als physischer Lizenzschlüssel und Daten-Grundgerüst. Sobald die Disc in das Laufwerk einer PS5, PS5 Pro oder PS6 eingelegt wird, zieht sich das System die spezifischen Hardware-Assets automatisch aus dem PlayStation Network. Eine Trennung im Handel zwischen PS5- und PS6-Hüllen entfällt.

Das spart Presskosten. Und es beendet das Chaos verschiedener Disc-Versionen im Regal. Unklar ist, ob die PS6 über ein Laufwerk verfügen wird. Sony hat sich hierzu bisher nicht geäußert. Stattdessen setzt der Konzern auf die Disc-in-a-Box-Option, bei der Spieler lediglich einen Voucher-Code erwirbt.

Der Haken an der universellen Disc

Dieses Modell ist kein Bekenntnis zum Erhalt physischer Medien. Es ist der schleichende Übergang in eine reine Digital-Zukunft. Wenn die Disc nur noch Rumpfdaten enthält, verliert der Datenträger seine Kernfunktion als autarkes Archivierungsmedium. Ohne Serververbindung zur Sony-Infrastruktur bleibt das Spiel auf einer PS6 unnutzbar. Sony baut damit ein striktes DRM-System auf. Wer keine Internetverbindung hat, liest in Zukunft Röhre.

So schlüssig die technische Logik aus Sicht der Logistik wirkt, so stark widerspricht sie Sonys bisheriger Preispolitik. Ein universelles Disc-System würde eine zusätzliche Einnahmequelle austrocknen. Sony müsste freiwillig auf die zweifache Monetarisierung desselben Titels verzichten. Das passt nicht zur aktuellen Margen-Strategie der Japaner.

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Ein universelles Disc-System wäre für Spieler ein echter Gewinn gegen den Versions-Dschungel. Doch die Realität sieht anders aus. Für den Nutzer bedeutet dieser Mittelweg den Verlust der Unabhängigkeit von Online-Servern, während Sony seine Marge im Digitalladen sichert. Technisch machbar, wirtschaftlich unwahrscheinlich. Die rein digitale Konsole bleibt das primäre Ziel.

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SOURCES:BrokenSilicon
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Crydog
22. Juli 2026 12:40

Da kann man gleich all digital gehen

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FredFeuerstein
22. Juli 2026 13:07
Reply to  Crydog

Das hab ich mir auch gedacht.

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