Sony kontert 200-Millionen-Dollar-Klage und gewährt pikante Einblicke in die Skandale der Führungsetagen

Sony hat nicht nur mit dem finanziellen Druck zu kämpfen, sondern auch mit den schlüpfrigen Details, die durch diese Klage ans Licht kommen. Während Barretts Anwälte an der Seriosität von Sonys Vorwürfen zweifeln, hat der Konzern alles getan, um die öffentliche Meinung in seiner Richtung zu lenken.

Doch es ist nicht nur der Kampf um das Geld, der das Drama ausmacht. Die Textnachrichten, die Barrett in Schwierigkeiten bringen, könnten eine breitere Diskussion über das Verhalten von Führungskräften in der Gaming-Industrie anstoßen. Den letzten Skandal dieser Art hatte der frühere Activision-CEO Bobby Kotick nach sich gezogen, dem vorgeworfen wurde , solche Verhaltensweisen zu fördern.

Die Antwort kam prompt in Form einer 128-seitigen Klageschrift, die Barretts Anschuldigungen ein für alle Mal widerlegen sollen – oder zumindest vehement bestreiten. Als Teil dieser Antwort veröffentlichte Sony Textnachrichten, die Barretts Verhalten aus ihrer Sicht entlarven sollten. Laut Sony sei Barretts angebliches Fehlverhalten der wahre Grund für seine Entlassung, nicht etwa die Übernahme durch Sony. In den veröffentlichten Nachrichten gibt es Aussagen, die Barrett in einem durchaus fragwürdigen Licht zeigen, was er den „Opfern“ seiner Nachrichten angeblich mitteilte. Eine Textnachricht etwa liest sich folgendermaßen: „Ich mache mir nur Sorgen. Ich schreibe dir wirklich gern Textnachrichten und rede mit dir. Ich möchte nicht, dass er auf die richtige Idee kommt.“

Sony hat sich kräftig gewehrt, nachdem der ehemalige Bungie -Chef Chris Barrett eine Klage im Wert von 200 Millionen Dollar gegen den Konzern eingereicht hat. Die Klage, die kurz vor Weihnachten 2024 eingereicht wurde, wirft Sony vor, Barrett nach seiner 25-jährigen Karriere im Studio ungerechtfertigt behandelt zu haben. Die Verantwortlichen von Sony jedoch haben das nicht einfach auf sich beruhen lassen. Sie fackelten nicht lange und ließen sich die Chance nicht entgehen, jetzt endlich zu kontern. Gleichzeitig wurden damit pikante Details enthüllt, wie es in Führungsetagen so zugeht.

