Sony kündigt nächsten State of Play mit Fokus auf Action-Hit 2025 an

Sony hat den nächsten State of Play angekündigt, kaum dass die letzte Show vorüber ist. Die frische Enthüllung erfolgte im Rahmen des gestrigen State of Play, der eine Vielzahl neuer Einblicke in kommende Spiele bot. Besonders bemerkenswert: Der nächste Showcase wird sich ausschließlich um „Borderlands 4“ drehen.

Die Enthüllung erfolgte zur Überraschung vieler Fans direkt nach der Präsentation eines neuen Trailers und der Bekanntgabe des Release-Datums für Borderlands 4. Die kommende State of Play-Ausgabe soll im Frühjahr 2025 stattfinden, wahrscheinlich zwischen April und Mai. Auch wenn es noch keine genauen Details zur Laufzeit oder zum Inhalt gibt, ist eine ausführliche Gameplay-Demo zu erwarten, die die Neuerungen des Spiels präsentieren wird.

Borderlands 4 mit PlayStation-Marketing?

Dass Sony einen State of Play exklusiv für ein einzelnes Spiel veranstaltet, ist nicht neu. Titel wie „The Last of Us Part II“ und „Ghost of Tsushima“ erhielten in der Vergangenheit ähnliche Sonderbehandlungen. Was hier jedoch auffällt, ist die Tatsache, dass es sich bei „Borderlands 4“ nicht um einen PlayStation-Exklusivtitel handelt. Normalerweise werden solche Präsentationen von den jeweiligen Studios oder Publishern selbst organisiert. Dass Sony sich hier involviert, deutet womöglich darauf hin, dass man sich spezielle Marketingrechte gesichert hat, um das Spiel gezielt zu bewerben.

„Borderlands 4“ erscheint offiziell am 23. September 2025 und könnte damit indirekt Rückschlüsse auf das Veröffentlichungsfenster von „GTA 6“ zulassen. Beide Spiele stammen aus dem Hause Take-Two Interactive, das ein prall gefülltes Jahr vor sich hat. Während „Borderlands 4“ im September erscheint, wird „GTA 6“ für den Herbst erwartet. Es wäre strategisch sinnvoll, wenn der heiß ersehnte Open-World-Titel erst gegen Ende Oktober oder Anfang November erscheinen würde, um dem neuen Borderlands-Spiel genügend Raum auf dem Markt zu lassen. Dies bleibt allerdings vorerst Spekulation.

Für Fans von Borderlands ist die kommende State of Play-Ausgabe jedenfalls ein Grund zur Vorfreude. Ob Sony noch weitere Überraschungen bereithält, bleibt abzuwarten.