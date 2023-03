Sony labelt PlayStation Plus Spiele als ‚exklusiv‘ und keiner weiß, was damit gemeint ist

Merkwürdiges geht im PlayStation Store vor sich, wo Spiele seit Kurzen als ‚PlayStation Plus Exklusiv‘ gelistet werden. Das Problem: niemand weiß, was Sony damit eigentlich meint.

Das betrifft unter anderem Outer Wilds, das seit einiger Zeit bei PlayStation Plus vertreten ist. Doch was das ‚Exklusiv‘ für einen Unterschied ausmachen soll, bleibt für viele ein Rätsel. Die mitunter naheliegendste Vermutung ist, dass das Spiel derzeit kostenlos nur im eigenen Abo-Service vertreten ist. Zwar war Outer Wilds auch schon im Game Pass verfügbar, wurde im Dezember aber wieder entfernt.

Das wäre insofern seltsam, da es derzeit vielmehr Spiele gibt, die man derzeit bei PlayStation Plus bekommt, aber nicht im Gamepass und umgekehrt. Und diese werden auch nicht als ‚exklusiv‘ gelabelt. Auf Reddit entwickelt sich derzeit jedenfalls eine rege Diskussion darum.

User rätsel, was ‚PS Plus Exklusiv‘ bedeutet

Exklusive PS Plus Version oder PS Plus Extra exklusiv?

Eine weitere Vermutung geht in Richtung des Preises, der womöglich exklusiv für PlayStation Plus-User gilt, aber auch hier gibt es derzeit einen Konflikt, denn auf Xbox ist Outer Worlds derzeit viel günstiger als bei PlayStation ohne Plus zu haben.

Spekuliert wird ebenfalls über eine spezielle Version des Spiels, die möglicherweise die DLCs beinhaltet und nur PlayStation Plus Usern vorbehalten, je nachdem, ob es sich um ein eigenständiges Basisspiel handelt oder ob es ein spezielles Angebot speziell für PS Plus User ist.

Ein letzter Vorschlag zielt auf das Spiel als Teil von PlayStation Plus Extra ab, das gleichzeitig nicht über PlayStation Plus Essential erhältlich ist. Das wäre laut der Beschreibung am wahrscheinlichsten, die man bekommt, wenn man derzeit kein aktiver PS Plus Extra / Premium User ist. In der heißt es:

„PlayStation Plus Extra abonnieren, um auf dieses und Hunderte weitere Spiele im Spielekatalog zuzugreifen.“

In dem Fall finden einige die Bezeichnung jedoch als unzureichend oder irreführend, da eben niemand so recht weiß, was Sony damit wirklich sagen möchte.

Vielleicht löst sich das Rätsel, wenn weitere dieser Titel auftauchen. In Frage kommen derzeit The Forgotten City, The Quarry, Tekken 7 & Co., die aktuell bei PS Plus Extra dabei sind.