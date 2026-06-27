Sony löscht 551 gekaufte Filme von PlayStation-Konten

Sony streicht am 1. September 2026 insgesamt 551 Filme und Serien des Anbieters StudioCanal ersatzlos aus den digitalen PSN-Konten seiner Kunden. Wer Klassiker wie Terminator 2 oder Total Recall auf seiner Konsole gekauft hat, verliert damit jeden Zugriff.

Die bittere Lizenz-Realität

Die Nachricht schlug auf Social Media ein wie eine Bombe, nachdem erste Nutzer offizielle E-Mails des PlayStation Stores teilten. Betroffen sind Hunderte von Titeln, darunter Blockbuster, Kultfilme und komplette Serien-Staffeln. Sony zieht hier einen harten Schlussstrich unter alte Vereinbarungen und löscht die Inhalte direkt aus den Videobibliotheken der Käufer. Eine Entschädigung oder Rückerstattung für die betroffenen Spieler gibt es nicht. Geld weg, Film weg.

Für uns Gamer zeigt dieser Vorfall wieder einmal die hässlichste Seite des rein digitalen Marktes. Wenn wir auf den „Kaufen“-Button drücken, erwerben wir kein Eigentum, sondern lediglich eine temporäre Nutzungslizenz. Läuft der Vertrag zwischen dem Plattformbetreiber und dem Rechteinhaber aus, schaust du als Kunde in die Röhre. Das galt vor einigen Jahren schon für Discovery-Inhalte auf der PlayStation und wiederholt sich jetzt im ganz großen Stil. Unsicherheit pur.

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$7.535B 2025 profit, but Sony are quite happy to shaft their customers, given half the chance. pic.twitter.com/2QVpSJ7e9D — somatyk (@somatyk) June 25, 2026

Das Problem betrifft zwar im aktuellen Fall Filme, doch die zugrundeliegende Struktur ist bei digitalen Spielen exakt dieselbe. Wer eine PS5 Digital Edition ohne Laufwerk besitzt, liefert sich den Entscheidungen der Konzerne komplett schutzlos aus. Digitale Käufe sind Wetten auf die Zukunft. Und diese Wette haben Tausende Filmfans jetzt krachend verloren.

Die Aktion ist ein absoluter Tiefschlag für das Vertrauen der Community in digitale Storefronts. Sony zieht das Ganze ohne jede Entschuldigung durch und versteckt sich hinter bürokratischen Klauseln über auslaufende Verträge. Das Signal an uns Käufer ist verheerend: Eure digitale Sammlung gehört euch nicht.