Sony löscht 551 gekaufte Filme von PlayStation-Konten

Sony streicht am 1. September 2026 insgesamt 551 Filme und Serien des Anbieters StudioCanal ersatzlos aus den digitalen PSN-Konten seiner Kunden. Wer Klassiker wie Terminator 2 oder Total Recall auf seiner Konsole gekauft hat, verliert damit jeden Zugriff.
Die bittere Lizenz-Realität
Die Nachricht schlug auf Social Media ein wie eine Bombe, nachdem erste Nutzer offizielle E-Mails des PlayStation Stores teilten. Betroffen sind Hunderte von Titeln, darunter Blockbuster, Kultfilme und komplette Serien-Staffeln. Sony zieht hier einen harten Schlussstrich unter alte Vereinbarungen und löscht die Inhalte direkt aus den Videobibliotheken der Käufer. Eine Entschädigung oder Rückerstattung für die betroffenen Spieler gibt es nicht. Geld weg, Film weg.
Für uns Gamer zeigt dieser Vorfall wieder einmal die hässlichste Seite des rein digitalen Marktes. Wenn wir auf den „Kaufen“-Button drücken, erwerben wir kein Eigentum, sondern lediglich eine temporäre Nutzungslizenz. Läuft der Vertrag zwischen dem Plattformbetreiber und dem Rechteinhaber aus, schaust du als Kunde in die Röhre. Das galt vor einigen Jahren schon für Discovery-Inhalte auf der PlayStation und wiederholt sich jetzt im ganz großen Stil. Unsicherheit pur.
Das Problem betrifft zwar im aktuellen Fall Filme, doch die zugrundeliegende Struktur ist bei digitalen Spielen exakt dieselbe. Wer eine PS5 Digital Edition ohne Laufwerk besitzt, liefert sich den Entscheidungen der Konzerne komplett schutzlos aus. Digitale Käufe sind Wetten auf die Zukunft. Und diese Wette haben Tausende Filmfans jetzt krachend verloren.
Die Aktion ist ein absoluter Tiefschlag für das Vertrauen der Community in digitale Storefronts. Sony zieht das Ganze ohne jede Entschuldigung durch und versteckt sich hinter bürokratischen Klauseln über auslaufende Verträge. Das Signal an uns Käufer ist verheerend: Eure digitale Sammlung gehört euch nicht.
So viel zum Thema Digital Only
Selber schuld.
Wer kauft in Zeiten von Prime, Netflix, Disney, …. noch auf mit seinen PSN Account Filme? 🙂
Genau das dachte ich mir auch.
Deswegen immer gut die Disk zu haben 🤷 nichts kann ein physisches Medium ersetzen
Thum Glück Kauf ich nie digitale Spiele oder Filme.
Zum Glück finden alle immer mehr Digital toll💆🏻♀️💆🏻♀️💆🏻♀️.
Jetzt sieht man mal wie es später Laufen wird…… 🤮
Bevor gleich in 3,2,1 mal wieder apokalyptische Endzeit Stimmung, gefährliches Halbwissen & fackelschwingende Mobilmachung in den Kommentarbereichen verbreitet werden, sollte man genau darüber nachdenken wie sinnvoll & nachhaltig es tatsächlich gewesen ist, auf einer Gaming Plattform eine Lizenz zu einem Blockbuster Movie einzutüten & darauf zu hoffen, dass nicht irgendein Vollidiot in Dreiecksbeziehung hier eines Tages den Stecker ziehen wird.
Das klingt doch fast so, als meintest du mich, dann muss ich auch drauf eingehen 😀
Die Leute werden halt erst verstehen, was ihnen ihre digitale Lizenz-Bibliothek bringt, wenn sowas häufiger und mit Videospielen passiert.
#foreverphysical
Nein 👀 Du bist eine von wenigen Ausnahmeerscheinungen mit Fähigkeit zur validen Argumentation unter Leuten, mit denen man sich tatsächlich vernünftig unterhalten kann. Ich denke, man sollte hier unterscheiden zwischen digitaler Games Bibliothek & digital erworbenen Videoinhalten auf einer Plattform, die in erster Linie für’s Gaming designed wurde.
@Lukas beschreibt das hier gut, Plattformbetreiber & Rechteinhaber. Ich glaube, dass da eine unterschiedliche Gewichtung dahinter steht bei Film auf Gaming Plattform & Game auf Gaming Plattform und wenn eines Tages der Rechteinhaber eines auf Disk erworbenen Games keinen Bock mehr auf uns hat, dann wird auch hier eine Art von Recovery Gebühr beim Einlegen der Disc fällig sein. Ich sehe keinen Vorteil & keinen Nachteil beim digitalen Gaming gegenüber Gaming auf Disc. Wenn sie uns dran kriegen wollen,
dann kriegen sie uns dran.
Eine Art Recovery Gebühr für physische Medien müsste aber eine Onlinepflicht voraussetzen. Onlinepflicht gibt es ja schon, aber betrifft nur vereinzelte Spiele, meist ohnehin Multiplayer (Singleplayer ist mir zumindest nichts bekannt). Es gibt ja schon etliche alte Spiele, wo z.B. Musiklizenzen ausgelaufen sind und die deshalb nicht mehr in den Online-Stores verfügbar sind. Da helfen nur die physischen Medien. Sollte dann eine generelle Onlinepflicht eingeführt werden, brauche ich auch keine physischen Medien mehr, weil genau das ja eine der großen Vorteile davon ist. Ich kann und will es mir nicht vorstellen.
Ja, das ist bitter! Wenn ich so drüber nachdenke, wie sehr ich mich an der Nase herum geführt fühlen würde, wenn ich bei den letzten Releases toller Games auf Disc auf die Day One Freigabe via Patch warten hätte müssen . . . da entgeht einem doch der ganze Vorteil oder die Freude am physischen Medium, auch hier, wenn sie uns dran kriegen wollen, dann kriegen sie uns dran, dann kommen künftig Games eben obligatorisch mit Onlinepflicht oder irgendetwas wird man sich einfallen lassen. Ist glaub eines der wesentlichsten Argumente neben weiteren für mich gewesen, meine riesige Bibliothek mit hauptsächlich digitalen Content zu erweitern,
dürfte so anteilig 70/30 digital/physisch bei mir sein.
Wie du sagt die haben uns egal wie man es macht wird es falsch sein. Trotzdem würde ich wünschen wenn sony erstens transparent die kunden es mitteilt am besten noch vor den Erwerb der filme und zweitens versucht wenigstens schadengrenzung zu betreiben z.b Rückerstattung muss ja nicht der volle Betrag sein aber wenigstens die Hälfte
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