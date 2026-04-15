Sony-Logik: Teurere PS5 verkauft sich besser, solange man es vorher ankündigt

Die angekündigte Preiserhöhung der PS5 am 2. April 2026 führte in der Vorwoche zu den höchsten Verkaufszahlen des laufenden Kalenderjahres. Da Sony die Verteuerung bereits am 27. März kommunizierte, nutzten US-Konsumenten das kurze Zeitfenster, um die Hardware noch zum alten Tarif zu erwerben.

Laut aktuellen Daten des Circana-Analysten Mat Piscatella erreichte die PlayStation 5 in der Woche bis zum 4. April 2026 ihren bisherigen Jahreshöchstwert – sowohl bei den verkauften Stückzahlen als auch beim generierten Umsatz. Die Dynamik war so massiv, dass die Gesamtausgaben für Videospiel-Hardware in den USA im Vergleich zur Vorjahreswoche fast verdoppelt wurden.

Dieser Peak ist jedoch kein Zeichen organischer Markteinstärke, sondern ein reiner Mitnahmeeffekt. Wer ohnehin den Kauf einer Konsole plante, zog diesen aufgrund der Preissteigerung vor. Seit dem 2. April kostet selbst das günstigste Modell, die PS5 Digital Edition, stolze 599,99 US-Dollar.

Wirtschaftliche Faktoren und der Vergleich zur PS4-Ära

Sony rechtfertigt diesen Schritt mit gestiegenen Materialkosten, insbesondere bei Speicherbausteinen, und allgemeinen wirtschaftlichen Gegenwinden. Dennoch bleibt die preisliche Entwicklung dieser Konsolengeneration bemerkenswert: Die Digital Edition ist heute 200 US-Dollar teurer als zum Launch vor fast sechs Jahren.

Unsurprisingly, US weekly unit and $ sales of PlayStation 5 hardware reached 2026 highs during the week ending April 4th, as price increases loomed.US spending on video game hardware for the week nearly doubled when compared to the same week a year ago.Source: Circana Retail Tracking Service — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2026-04-14T12:21:16.462Z

Im direkten Vergleich mit der Vorgänger-Plattform offenbart sich die Sackgasse der aktuellen Preispolitik:

PlayStation 4: War zum vergleichbaren Zeitpunkt ihres Lebenszyklus teilweise für 299,99 US-Dollar erhältlich.

War zum vergleichbaren Zeitpunkt ihres Lebenszyklus teilweise für 299,99 US-Dollar erhältlich. PlayStation 5: Setzt mit einer Preiserhöhung statt der üblichen Vergünstigung neue, für Spieler unerfreuliche Standards.

Ohne die Zugkraft eines Titels wie „GTA 6“ wird es für Sony zunehmend schwierig, das Verkaufstempo der PS4 beizubehalten, da die Konsole für den Massenmarkt schlicht zu teuer bleibt. Für Branchenkenner sei die aktuelle Generation wirtschaftlich sogar verbrannt.

Der kurzzeitige Verkaufsrun ist vorbei; was bleibt, ist eine Hardware, die sechs Jahre nach Release teurer ist als am ersten Tag. Für Käufer bedeutet das: Das Zeitalter der „Budget-Konsole“ ist offiziell beendet. Wer jetzt noch keine PS5 besitzt, sollte auf spezifische Bundles oder die Veröffentlichung von GTA 6 warten, da Sony den Preis außerhalb von Werbeaktionen kaum senken wird. Die Hardware-Marge steht für Sony nun klar über der Marktdurchdringung.