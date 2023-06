Sony möchte die Hürden für Clound-Gaming unbedingt überwinden

Das Training dieser KI fand laut Yoshida statt, als die Cloud-Server weniger genutzt oder sogar leer waren, also hatte es irgendwo noch einen wertvollen Nutzen, was eine weitere Anwendungsmöglichkeit der Cloud sei.

„Ich denke, die Cloud selbst ist ein erstaunliches Geschäftsmodell, aber wenn es um Spiele geht, sind die technischen Hürden sehr hoch,“ so Yoshida. „Cloud-Gaming wird also Herausforderungen mit sich bringen, aber wir wollen diese Herausforderungen annehmen.“

In einer Erklärung gegenüber der Financial Times sagte Sonys Chief Executive Kenichiro Yoshida, dass die Technologie noch immer „sehr tricky“ sei, inbesondere was die Latenz betrifft. Man sei aber bereit, diese Herausforderung anzugehen.

