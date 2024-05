Sony möchte Paramount für 26 Milliarden US-Dollar kaufen

Sollten Sony und Apollo am Ende tatsächlich den Zuschlag erhalten, würde daraus eines der größten Medienunternehmen der Welt hervorgehen, einschließlich des eigenen und umfassenden Content-Pools von Paramount, zu denen auch die derzeit erfolgreiche Knuckles-Produktion, sowie Sonic und Halo gehören, plus dem hauseigenen Streaming-Dienst Paramount+. Sony würde dies zudem automatisch mehr Möglichkeiten einräumen, um weitere Kooperationen zwischen den eigenen Marken und den Paramount-Lizenzen zu schließen, einschließlich der Gaming-Marken, die sich hierauf erstrecken dürften.

Die Übernahme von Paramount Pictures wird bereits eine ganze Weile diskutiert, wobei Sony stets als potenzieller Käufer genannt wurde. Gemeinsam mit dem Private-Equity-Unternehmen Apollo Global Management wurde jetzt diese beeindruckende Summe genannt, die komplett in Bar geboten wird. Das berichtet das Wall Street Journal (via IGN ), wonach das Angebot in dieser Woche offiziell durch Sony Pictures Chief Executive Tony Vinciquerra unterbreitet wurde. Im Falle des Zuschlags würde Sony damit zum größten Content-Anbieter für Filme, Kino und TV-Shows aufsteigen.

