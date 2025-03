Sony muss sich warm anziehen: Xbox Line-up wird immer beeindruckender

Microsofts Gaming-Sparte hat sich in den letzten Jahren grundlegend gewandelt und zeigt nun eindrucksvoll, dass sie im Bereich der First-Party-Spiele mit voller Kraft durchstartet. Die massive Aufrüstung durch Firmenübernahmen wie Activision-Blizzard und ZeniMax hat Xbox nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ auf ein neues Level gehoben. Eine aktuelle Infografik gibt einen Überblick darüber, welche Titel Xbox-Fans in den kommenden Monaten und Jahren erwarten können. Doch was bedeutet das für Sony?

Xbox bläst zum Angriff

Mit Spielen wie „Avowed“, „Indiana Jones and the Great Circle“ und „Fable“ hat Xbox bereits jetzt ein Line-up, das für Aufsehen sorgt. Zusätzlich stehen spannende Projekte wie „Perfect Dark„, „Clockwork Revolution“ und „Gears of War: E-Day“ in den Startlöchern. Besonders „State of Decay 3“ dürfte Fans von Open-World-Survival-Spielen begeistern, da es auf den Stärken der Vorgänger aufbaut und endlich das Potenzial der Serie voll ausschöpfen soll.

Auch Hideo Kojima, einst eine feste PlayStation-Größe, ist mittlerweile für Xbox tätig und werkelt an dem mysteriösen Horror-Projekt „OD“. Daneben gibt es Gerüchte über ein „Elder Scrolls IV: Oblivion“-Remake sowie einen frischen Ableger der „Doom“-Reihe, der das Franchise auf ein neues Level heben soll. All diese Titel erscheinen zudem direkt im Xbox Game Pass, was Microsofts Plattform noch attraktiver macht.

Das kommende Xbox Line-up ist nicht weniger als beeindruckend

Was hat Sony dem entgegenzusetzen?

Während Xbox also mit einem mächtigen Spiele-Portfolio vorprescht, muss sich Sony nicht verstecken. PlayStation hat nach wie vor starke Exklusivtitel in petto, die die Fans elektrisieren. Mit „Death Stranding 2“, „Marvel’s Wolverine“ und „Saros“ im Jahr 2026 stehen bereits hochkarätige Games in den Startlöchern. Dann wären da noch die Live-Service-Spiele, mit denen Sony bisher jedoch kein glückliches Händchen bewiesen hat.

„Death Stranding 2“ verspricht, Hideo Kojimas eigenwillige Vision weiterzuspinnen und die Spieler in eine noch tiefgründigere, postapokalyptische Welt zu entführen. „Marvel’s Wolverine“ wird von Insomniac Games entwickelt, dem Studio hinter „Marvel’s Spider-Man 2“, und dürfte mit seinem kompromisslosen Gameplay und seiner cineastischen Erzählung ein echtes Brett werden. „Saros“ hingegen ist bislang noch ein großes Rätsel, könnte aber Sonys nächsten großen Sci-Fi-Blockbuster markieren, hinter dem das Studio von „Returnal“ steht.

Ein erbitterter Kampf um die Gaming-Krone

Der Kampf zwischen Xbox und PlayStation ist also noch lange nicht zu Ende, und diesmal scheint Microsoft besser gerüstet denn je. Während Sony auch weiterhin auf starke Singleplayer-Erfahrungen setzt, geht Xbox mit seinem Game Pass-Modell und einer massiven Menge an First-Party-Titeln in die Offensive.

Das Problem: Sonys Spiele-Output ist in den letzten Jahren fast zum Erliegen gekommen, und es braucht Zeit, bis sich das wieder ändert. Genau dieses Zeitfenster kann Microsoft nun nutzen. PlayStation-Spieler können allenfalls hoffen, dass sie bald auch in den Genuss von Xbox-Spielen kommen. Die nächsten Monate und Jahre werden zeigen, ob Sonys Strategie erfolgreich bleibt oder ob die Xbox mit ihrer geballten Spieleoffensive zu einer ernsthaften Bedrohung wird.