Sony nach State of Play: Kommt beim Summer Game Fest der große Knall?

Der gestrige State of Play von Sony hinterließ gemischte Gefühle. Während das neue James Bond-Spiel von IO Interactive durchaus beeindruckte, blieben echte Sony-Highlights aus. Stattdessen gab es nur ein kleines Astro Bot-Update, den Hinweis auf einen Ghost of Tsushima-fokussierten State of Play im Juli und die Vorstellung eines Prototyp-Controllers.

Die großen Zahlen sprechen eine klare Sprache

Die Reichweiten-Statistiken zeigen eine interessante Entwicklung: Das Summer Game Fest erreichte 2024 über 3,8 Millionen gleichzeitige Zuschauer, während Sonys State of Play im Februar 2025 bei etwa 2,1 Millionen lag. Als offizieller Partner des Summer Game Fest hätte Sony also Zugang zu einer deutlich größeren Bühne.

Zwei Szenarien sind nun denkbar:

Szenario 1: Strategisches Timing Sony hält bewusst die großen Ankündigungen zurück, um sie beim reichweitenstärkeren Summer Game Fest zu präsentieren. Der gestrige State of Play wäre dann eine bewusste „Aufwärmrunde“ gewesen.

Szenario 2: Schlicht nichts Großes parat Sony hatte einfach keine größeren Neuheiten bereit und füllte die Zeit mit verfügbaren Updates.

Was spricht wofür?

Für das strategische Timing spricht:

Sonys Partnerschaft mit dem Summer Game Fest

Die deutlich höhere Reichweite des Events

Der angekündigte Juli-State of Play zeigt, dass Sony durchaus gestaffelt plant

Dagegen spricht:

Insider halten sich ungewöhnlich bedeckt

Xbox wird voraussichtlich am Wochenende die größeren „Knaller“ liefern

PlayStation-Fans erwarten traditionell mehr von State of Play-Events

Der gestrige State of Play war zweifellos zurückhaltend. Ob dahinter Strategie oder schlicht fehlende Inhalte stecken, werden die kommenden Tage zeigen. Allgemein wird erwartet, dass der Xbox Showcase am Wochenende den größeren „Knaller“ liefern wird. Dennoch spricht Sonys Partnerschaft mit dem Summer Game Fest und die deutlich höhere Zuschauerreichweite des Events dafür, dass Sony strategisch auf eine Präsentation im Juni setzt. Beim Summer Game Fest könnte Sony also noch einmal richtig aufspielen und ein echtes Highlight aus dem Hut zaubern – oder der Konkurrenz das Feld überlassen.

Was denk ihr? Spart Sony die großen Überraschungen für das Summer Game Fest auf, oder war das schon alles? Teile deine Einschätzung in den Kommentaren!